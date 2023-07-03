Румяна как у Барби: летний бьюти-тренд, который придаст лицу сияние

Барбикор шагает по планете, и новые микро-тренды в его рамках вводит уже не только сама Барби (она же Марго Робби), но и другие знаменитости и TikTok блогеры. Так что если вы уже примерили фирменный хвост культовой куклы или даже решились на "Барби-блонд", пришло время переходить к макияжу. Прямо сейчас на просторах сети набирает популярность новая тенденция - Barbie glow blush или "сияющие румяна Барби". Этот легкий, но в то же время эффектный макияж мгновенно освежает лицо и придает коже сияние - то, что нужно летом. Рассказываем, как его правильно сделать и что для этого понадобится.

Набор необходимых продуктов кроется в самом названии макияжа: вам понадобятся румяна (обязательно насыщенного розового цвета) и хайлайтер, который обеспечит сияние. Румяна лучше взять кремовые - так они лучше растушуются и не будут лежать пятнами. Наносить их нужно достаточно смело: на скулы, яблочки щек и даже можно немного на нос. Главное - не перестараться, а то будете выглядеть, будто обгорели на солнце. После румян понадобится хайлайтер - он должен быть мелкодисперсным, с максимально деликатным сиянием. В идеале - тоже жидкий. Его в небольшом количестве необходимо нанести поверх румян и хорошо распределить - границы нанесения не должны быть заметны. После такого нехитрого трюка ваша кожа приобретет красивый румянец и здоровое сияние, а лицо будет выглядеть куда свежее. Что касается остального макияжа - здесь вы полностью предоставлены сами себе. Можно добавить лишь пару взмахов туши и прозрачный бальзам для губ, а можно сделать полноценный вечерний макияж. Попробуйте поддержать розовый другими акцентами в макияже (например, яркой помадой или тенями) или ограничьтесь классическим смоки-айз. Смотреться в любом случает такой макияж будет очень эффектно.

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