Как отказаться от лака в пользу «голых» ногтей?

Летом мы все неосознанно стремимся к минимализму, в том числе в уходе за собой. Если в этом горячем сезоне ты надумала отказаться не только от тонны макияжа на лице, но и освоить модный "голый" маникюр, то должна как следует подготовить к этому "обнаженному выходу" свои ногти. Бери на заметку 3 простых лайфхака, с которыми ты не постесняешься светить пластиной без всякого покрытия.

Питай ногти изнутри

Красота и здоровье наших ногтей напрямую зависят от рациона питания. Иногда еды недостаточно, чтобы восполнить дефицит витаминов и белков, необходимых для крепкости и естественного блеска ногтевой пластины. Тогда на помощь приходят добавки в виде биотина и коллагена.

Одно из исследований показало, что ногти людей, принимающих биотин, стали на 25% толще, чем у тех, кто в ходе эксперимента сидел на плацебо. Похожая динамика наблюдалась и в другом опыте с коллагеном: у пациентов, принимавших коллаген ежедневно в течение 24 недель, ногти стали меньше ломаться и лучше расти, а также приобрели здоровый вид.

Укрепляй и успокаивай

Только здоровые и сильные ногти будут хорошо смотреться без всякого покрытия. Поэтому не забывай про укрепление своей ногтевой пластины с помощью специальных средств. Выбирая их из многообразия продуктов, обрати внимание на состав. В списке ингредиентов не должно быть формальдегида.

Лучше ищи на этикетке средств натуральные компоненты: антиоксиданты, экстракты семян сельдерея и полевого хвоща, которые показывают эффективность даже в борьбе с псориазом ногтей.

Не забывай про базу

Не стоит недооценивать силу хорошего базового слоя. Многие такие покрытия высокого качества как раз используются для укрепления ногтей, насыщая пластину питательными веществами и заполняя все неровности. Некоторые виды баз даже содержат пигменты, которые нейтрализуют пожелтение ногтей, благодаря чему они даже в "голом" варианте смотрятся безупречно. Поэтому даже если ты не планируешь наносить поверх цветное покрытие, покрой ногти базовым слоем для их более аккуратного и здорового вида.

thevoicemag.ru