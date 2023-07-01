3 модные летние стрижки, которые обожают француженки

Француженки - признанные во всем мире иконы стиля. Поучиться у них стоит не только мастерству составления нарядов, но и способности подобрать идеальную стрижку. Мы выбрали 3 любимых стрижки жительниц французской столицы и этим летом советуем примерить хотя бы одну из них.

Французский боб

Этот вид каре неслучайно прозвали французским, ведь именно с ним вы наверняка увидите парижанку. Что же делает этот боб французским? Во-первых, длина: волосы во "французском" бобе могут быть либо до середины шеи либо до первой ее трети. У такой стрижки есть едва различимый каскад - он нужен для придания прическе "округлой" формы. Во-вторых, "французского" боба обязательно есть челка. Либо прямая, доходящая до линии бровей, либо чуть удлиненная, густая "шторка". Для укладки стоит обязательно использовать средства для прикорневого объема и для придания текстуры

Стрижка-бабочка

Идеальный вариант для тех, кто хочет сменить имидж, но не готов расставаться с длиной. Принцип "стрижки-бабочки" максимально прост. Вне зависимости от того, какой исходной длины ваши волосы, такая стрижка полностью ее сохранит. "Бабочка" чем-то похожа на каскад, вот только слои стрижки куда более резкие. Если волосы изначально длинные, то самый верхний слой заканчивается на уровне подбородка, следующий - на середине плеча. Переходы должны быть резкими и заметными. Стрижка-бабочка подойдет любому типу волос: особенно густым и тяжелым она придаст легкости, а тонким - объема. Укладывать такую стрижку максимально просто: можно вообще обойтись без сушки феном, а только нанести немного текстурирующего средства на влажные волосы и дать им высохнуть естественным образом.

Каскад с челкой

Еще одна стрижка, которая придаст волосам французской небрежности. В стрижке каскад чередуется пряди разной длины - от коротких волос на макушке идут плавные переходы по длине. Ее главный плюс - способность придавать объем даже самым тонким волосам. Каскад подходит не только для прямых, но и для волнистых и кудрявых волос: стрижка сделает их еще более объемными, а завитки благодаря разной длине будут смотреться эффектнее. Дополнить его стоит объемной челкой с такими же заметными "слоями".

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