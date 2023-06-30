Как сделать модный педикюр дома? Вот 5 вариантов

Голографический дизайн

Самый простой способ сделать эффектный педикюр, не обладая способностями к нейл-арту - втирка. Использовать этот элемент дизайна предельно легко (справится даже новичок), а вот результат превзойдет все ожидания. Для максимально необычного эффекта выбирайте не золотую или серебристую втирку - а переливающуюся голографическую.

Бессмертная классика

Если эксперименты с втирками и сложным дизайном не для вас - всегда можно обратиться к бессмертной классике. А именно, бордовому цвету. Такой педикюр всегда смотрится выигрышно. В сезон открытой обуви вам не придется переживать, что с каким-то нарядом такое покрытие будет смотреться неуместно, ведь оно совершенно универсально и подходит абсолютно ко всему.

Синий - новый черный

С тех пор, как классический синий стал цветом года по версии института цвета Pantone, он прочно укрепился в списке трендов и уже несколько сезонов не сдает своих позиций. Даже если вы решили отказаться от какого-либо дизайна, однотонное синее покрытие будет смотреться эффектно просто за счет оттенка. Один нюанс: такие яркие цвета требуют просто безукоризненно аккуратного нанесения. Маленький лайфхак: перед использованием лака нанесите на кожу вокруг ногтя жирный крем. Это поможет с легкостью удалить все излишки лака после его высыхания.

Простая абстракция

Если вы сомневаетесь в своих способностях к самостоятельному созданию нейл-арта, вам однозначно подойдет абстракция. Здесь не обязательно уметь рисовать или даже проводить прямые линии. Покройте ногти однотонной или прозрачной базой, а затем поставьте мазки цветным лаком. Цвета могут быть абсолютно любые: пастельные или неоновые, контрастные или близкие по оттенку. Дайте волю воображению и создайте свой уникальный педикюр.

Френч

Несмотря на то, что многие относятся к френчу скептически и считают его пережитком прошлого, поклонников у этого дизайна гораздо больше, чем хейтеров. Французский маникюр (а в нашем случае - педикюр) будет выигрышно смотреться в любом случае. Кстати, "кончики" френча совсем не обязательно должны быть белыми: не бойтесь экспериментировать с цветами. Чтобы дизайн получился аккуратным, рекомендуем обзавестись тонкой кисточкой.

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