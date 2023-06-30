Идеи оригинального френча для тех, кто устал от классики

Французский маникюр десятилетиями остается вторым по популярности вариантом дизайна в мире, уступая лишь классическому красному покрытию. Правда носить все время один и тот же маникюр надоедает даже самым убежденным консерваторам. К счастью, за последние пару сезонов френч обзавелся десятками разных вариаций, которые сделали его актуальнее. Вот самые модные из них.

Молочный френч

Название у этого маникюра говорящее: вам необходимо будто покрыть ногти молоком, чтобы переход между основной частью ногтя и его кончиком стал менее заметным. Есть несколько вариантов исполнения этого маникюра. Первый подойдет обладательницам натуральных длинных ногтей: на них контрастный кончик появляется сам собой. В этом случае вам нужно лишь полностью покрыть ногти полупрозрачным розовым или бежевым лаком, который сгладит контраст и сделает переход более плавным, но при этом полностью не скроет.

Перевернутый френч

Название маникюра (альтернативный вариант - "френч наоборот") весьма красноречиво объясняет суть дизайна. Если в классическом французском маникюре цветом выделяется кончик ногтя, то в новой вариации - контрастная линия повторяет очертания основания ногтя. При этом вы можете свободно экспериментировать с дизайном. Осторожно стоит обходиться только с оттенками синего и фиолетового: у основания ногтя они могут напоминать синяки. Не обязательно использовать только обычные лаки - гораздо эффектнее будет смотреться глиттер, металлик или даже "бархатное" покрытие.

Микрофренч

В вопросе удобства, несомненно, лидируют короткие ногти, которые никак не ограничивают ваши движения и не приносят дискомфорт. При этом, небольшая длина вовсе не означает, что придется отказаться от любимого французского маникюра. Самый простой, но очень эффектный вариант - цветной френч. Здесь все как обычно: нюдовая база, а вместо белого "полумесяца" - все самые актуальные цвета сезона.

Френч с рисунком

Если минималистам наверняка приглянется молочный френч, то поклонникам яркого дизайна мы рекомендуем обратить внимание на френч с рисунком. Тем более, что этим летом он актуален как никогда. Это все тот же привычный френч, просто на "кончике" теперь должен располагаться принт. Он может быть абсолютно любым. Один из самых актуальных вариантов на лето - это цветочный рисунок. Да, возможно, идея не самая оригинальная, зато смотреться такой маникюр будет очень стильно и эффектно. Не теряет своей актуальности и еще одна тенденция нулевых - анималистичный принт. Смело украшайте "кончики" ногтей леопардовым, зебровым и даже коровьим окрасом.

Ванильный френч

Этот дизайн стал невероятно популярен на просторах TikTok, как часть целой эстетики Vanila Girl, а сейчас полюбился многим звездным модницам. Смысл ванильного френча в том, чтобы сделать его менее контрастным, поэтому вместо белоснежного или цветного лака для покрытия "кончиков" используется нюдовый оттенок. Он может быть с розоватым подтоном или ближе к карамельному. Главное, чтобы оттенок не сильно контрастировал с ногтевой пластиной. Такой маникюр уже обожают Джей Ло и Кайли Дженнер.

Глазированный френч

За феномен "глазированных" ногтей стоит сказать спасибо Хейли Бибер - сама модель давно перестала делать этот маникюр, а тренд живет и не планирует сдавать позиций. Сделать френч Glazed Donut не так уже и сложно. Все, что для этого понадобится - это шеллак или простой лак для ногтей и хромированная втирка. Базовое покрытие может быть любого оттенка. Если вы хотите маникюр, напоминающий сахарную глазурь, выбирайте не очень плотный лак молочного оттенка, чтобы покрытие оставалось полупрозрачным.

Двойной френч

Как несложно догадаться из названия, "двойной" френч подразумевает, что контрастная полоска на кончике ногтя будет не одна. При этом вариаций исполнения трендового дизайна существует огромное множество. Самый простой способ - добавить вторую полосу, идеально повторяющую форму первой. Они могут близких оттенков одного цвета или контрастными.

Френч-омбре

На самом деле, френч-омбре мало чем отличается от обычного градиентного маникюра. Здесь есть лишь одно правило, переход должен выглядеть как классический французский маникюр. То есть состоять из двух цветов и иметь понятное разделение на основную часть и "кончик". Консерваторам придется по вкусу дизайн в классических для френча цветах: пускай нюдовая или слегка розовая база переходит в белый лак на кончике ногтя.Вариант поярче - цветной френч-омбре. Особенно хорошо подойдут розовые и сиреневые оттенки, хотя ограничений по большому счету нет никаких.

Макси-френч

В мире бьюти эстетика Y2K по-прежнему на пике популярности. Так что вместе с характерными для того десятилетия прическами, на модной арене оказался френч. И не простой, а макси - точь-в-точь такой, что мы носили в 00-х. Мы давно не видели классический френч с белыми "кончиками" на модной арене. До того момента, пока Джиджи Хадид не появилась с макси-френчем квадратной формы на вечеринке Vanity Fair, которая традиционно проходит после "Оскара". Маникюр модели тут же заметили пользователи соцсетей (в частности, TikTok), провозгласили самым актуальным дизайном прямо сейчас и уже даже сняли тысячи видео, где рассказывают, как его повторить.

thesymbol.ru