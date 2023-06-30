Курс на естественность: 5 самых модных оттенков блонда лето-2023

Блонд "тирамису"

Главная особенность блонда "тирамису" в том, что осветление не затрагивает корни. Ваши волосы от природы могут быть русыми или каштановыми - не важно: корни в этом окрашивании могут оставаться полностью натуральными или подвергаться легкой тонировке, но никак не осветлению. То касается основной длины, здесь у вас остается довольно широкий простор для фантазии. Главное условие - отсутствие слишком яркого контраста. Волосы по длине должны быть светлее, чем у корней, однако переход должен выглядеть достаточно естественно. Экспериментируйте с медовыми и пшеничными оттенками или добавьте чуть более холодную тонировку. Важно - сохранять достаточно естественный эффект.

Земляной блонд

Как и в случае с блондом "тирамису", в земляном блонде осветление также не затрагивает корни. Их можно тонировать в желаемый тон, однако осветлять не стоит. По длине добавить легкие блики, будто волосы выгорели на солнце или сделать плавный переход от темных корней к более светлым концам. Затонировать волосы необходимо в холодный серовато-коричневый оттенок. Кстати, такое окрашивание подойдет к любому тону кожи и цвету глаз, а также будет достаточно комфортным в носке, ведь не потребует слишком частых визитов в салон красоты.

Льняной блонд

Холодный, объемный, но при этом очень натуральный оттенок покорил сердца миллионов модниц по всему миру. Так что если вы искали универсальный вариант на лето, присмотреться рекомендуем именно к нему. Почему блонд "льняной"? Оттенок достаточно сложный и сочетает в себе сразу несколько оттенков натурального холодного блонда и русого, за счет чего очень напоминает цвет натуральной льняной нити. "Льняной" блонд состоит из тонов серой бежевой палитры и при этом полностью исключает рыжий и другие теплые оттенки. Так что если ваши волосы от природы имеют теплый подтон, будьте готовы регулярно делать тонировку. Чтобы добиться необходимого эффекта объемного цвета, окрашивание должно быть многослойным. Верхние пряди должны быть чуть светлее основной массы волос - как если бы они просто выгорели на солнца, а концы - чуть светлее, чем волосы у основания.

Барби-блонд

Если вы видели трейлеры к фильму, вы наверняка заметили, что во вселенной Греты Гервиг куклы Барби могут иметь разные рост, внешность и прически. Однако главная (и каноничная) Барби - по-прежнему блондинка. Причем блонд у нее не платиновый, как может показаться на первый взгляд: в цвете волос знаменитой куклы есть едва различимый теплый оттенок сливочного масла. Если вы переживаете за сохранность волос, обесцвечивать их от корней совершенно не обязательно. Вместо этого попросите мастера сделать мягкую растяжку цвета от русых корней к блонду. Если ваши волосы светло-русые от природы, корни можно оставить в натуральном оттенке, а если нет - затонировать мягким безаммиачным красителем. Он не повредит волосы, зато ваш цвет будет смотреться куда гармоничнее с "Барби-блондом".

Блонд цвета заката

Еще одни актуальный оттенок блонда в этом сезоне - golden hour blonde. "Золотым" принято называть час до заката, когда солнце освещает все вокруг мягким золотистым светом. Именно этот оттенок предлагается повторить в новом актуальном окрашивании. В отличие от актуального в этом сезоне "льняного" блонда, в котором преобладает холодная серо-бежевая гамма, блонд цвета заката содержит теплые золотистые и даже медовые оттенки. В целом, такое окрашивание дает достаточно много простора для фантазии. Вы запросто можете добавить легкие рыжие или теплые розовые блики: все-таки закатный свет часто состоит именно из этих оттенков. Если ваши волосы русые от природы, их корни можно не затрагивать осветлением. Просто попросите мастера сделать мягкую растяжку цвета от корней.

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