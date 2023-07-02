Названы неожиданные последствия неправильного прикуса

Правильный прикус важен не только для здоровья полости рта, но и для организма в целом. Врач-ортодонт, гнатолог научно-клинического центра "Еврокаппа" Ольга Лебедева рассказала "Газете.Ru" о неожиданных последствиях, с которыми может столкнуться обладатель неровных зубов, передает Day.Az.

Первое, от чего страдают люди с неправильным прикусом, - это стоматологические проблемы.

"Жевательные нагрузки распределяются неравномерно, поэтому зубная эмаль быстро стирается, а из-за сложностей в поддержании гигиены возникает множественный кариес. Ускоренное разрушение коронок приводит к ранней потере собственных зубов", - объяснила Ольга Лебедева.

По словам ортодонта, при неправильном прикусе нарушается работа височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) - структуры, которая отвечает за все движения челюстью при жевании, разговоре, пении. Это, в свою очередь, чревато болями и щелчками при открывании рта, а также бруксизмом (неконтролируемым скрежетом зубами).

"Дисфункция ВНЧС и постоянное напряжение мышц этой зоны влияет на другие отделы тела. Неправильная нагрузка на челюсти провоцирует частые головные боли, которые возникают без видимой причины и сложно поддаются лечению".

Беспокоить могут не только головные боли, но и нарушения осанки.

"Асимметричное расположение челюстей относительно позвоночника приводит к нестабильности в шейном отделе, поэтому возникают нарушения осанки. Многие люди страдают от головокружений и снижения интеллектуальных функций, поскольку в области шеи пережимаются артерии, которые кровоснабжают головной мозг", - рассказала Ольга Лебедева.

Кроме того, неправильный прикус препятствует пережевыванию пищи, приводя к проблемам с желудком и кишечником; вызывает нарушения дыхания вплоть до обструктивного апноэ; может спровоцировать неврозы и даже депрессию из-за "неидеальной" внешности.

"Неправильный прикус - виновник преждевременного старения. При асимметричной позиции челюстей мышцы не имеют должного костного каркаса, поэтому они вместе с кожей начинают смещаться вниз. Лицо выглядит перекошенным, носогубные складки углубляются, появляются провисания кожи в области щек", - предостерегла ортодонт.