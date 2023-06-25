Персик, абрикос или клубника: 10 идей маникюра в цветах летних фруктов

Лето - лучшее время для яркого маникюра. В эти жаркие месяцы даже консерваторам хочется сменить нюд и классический красный на какой-нибудь необычный дизайн. Особенно, если вы собираетесь в отпуск и не планируете появляться на работе в течение хотя бы пары недель. Один из самых актуальных дизайнов этого сезона - фруктовый, однако не каждый готов рисовать на своих ногтях инфантильные рисунки. К счастью, есть более простой способ поддержать тренд - сделать однотонное покрытие или простой дизайн в оттенках летних фруктов, не изображая их сами на ногтях.

Оттенок для такого маникюра выбрать несложно: просто отправляйтесь на ближайший рынок с фруктами и внимательно изучите все самые красивые прилавки. Ярко-красный, как клубника, нежно-оранжевый, как абрикос или насыщенный бордовый, как черешня, - любой из этих оттенков может стать основой для вашего яркого летнего маникюра. Такие сочные цвета отлично смотрятся и в однотонном покрытии: попробуйте покрыть все ногти одним цветом и поэкспериментировать с финишем. Один и тот же цвет будет совсем по-разному смотреться в глянцевом и матовом варианте. Цвета можно смешивать между собой, создавая градиенты - главное, чтобы оттенки хорошо подходили друг к другу. Оттенки фруктов можно использовать для цветного френча или других несложных дизайнов - абстрактных и геометрических. Больше идей для вдохновения ищите в галерее ниже.

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