Как не превратиться в леопарда: 8 ошибок при использовании автозагара

Ответ очевидный - нужен автозагар. Но ты наверняка не раз слышала о том, как девушки из-за него превращаются в леопардов, а, может, и сама сталкивалась с этой проблемой. У нас для тебя хорошие новости: не стать оборотнем очень просто - вот каких ошибок надо избегать.

Ошибка № 1: забыть о подготовке кожи

Неважно, где ты собираешься пользоваться автозагаром - дома или в салоне. В любом случае перед ним очень важно не забыть про пилинг: эксперт по автозагару Софи Эванс советует сделать его за восемь часов до процедуры - это поможет pH-балансу кожи восстановиться. Мастер по нанесению автозагара Кристин Прадас советует избегать скрабов на масляной основе - масло может создать барьер между телом и автозагаром и привести к появлению пятен.

Ошибка № 2: выбрать неправильную формулу

Если какой-то автозагар подошел твоей подруге или сестре, это не значит, что он будет хорош и для тебя. Ищи средство, которое создано с учетом твоих особенностей и проблем. Создательница собственной линии средств для автозагара Кирсти Киркхэм рекомендует обладательницам жирной кожи избегать косметики на масляной основе, а тем, кто страдает от сухости кожи, обратить внимание на увлажняющие продукты.

Ошибка № 3: не использовать тонирующий автозагар

Коричневая смываемая тонировка, которую добавляют в автозагары, помогает равномерно распределить средство - ты сразу заметишь, какие участки пропустила.

Ошибка № 4: не увлажнять кожу

После того, как ты нанесла автозагар, то твоя бьюти-рутина должна измениться: в течение недели каждый день наноси на тело увлажняющий крем. Лучше всего делать это сразу после душа, когда кожа еще влажная.

Ошибка № 5: выбор не того оттенка

Как объясняет Кирсти, тем, у кого светлая кожа, надо выбрать автозагар на два-три тона темнее своего природного цвета, смуглым девушкам - на три-четыре тона темнее.

Ошибка № 6: не избавляться от старого автозагара

Так ты точно покроешься пятнами. Убрать старый цвет просто - используй для этого специальные средства, которые удаляют остатки предыдущего автозагара.

thevoicemag.ru