3 простые прически из нулевых, которые снова в моде в 2023

Мы давно привыкли к тому, что все актуальные бьюти-тренды приходят к нам из прошлых десятилетий. Конечно, иногда на модной арене возникает что-то принципиально новое (за это стоит сказать спасибо пользователям TikTok), но чаще это все же тенденции из девяностых и нулевых, пришедшие к нам в переработанном или первоначальном виде. Особенно это касается причесок. И если самая трендовая укладка этого лета пришла к нам из эпохи супермоделей, то самые актуальные прически нашлись в 00-х.

Хвост из "пузырьков"

Хвост - универсальная прическа на все случаи жизни. Он уместен в любой ситуации, идет всем, и настолько прост в исполнении, что получится даже у тех, кто испытывает трудности при собирании волос в пучок. Правда его классическая версия имеет свойство быстро надоедать. Сделать привычную прическу интереснее поможет тенденция из нулевых, а именно - хвост из "пузырьков". На деле все гораздо проще, чем может показаться по названию: вам понадобится только расческа и несколько маленьких тонких резинок. При помощи расчески зачешите волосы на удобный вам пробор и соберите высокий хвост. После этого еще несколько раз перевяжите его резинками по длине, располагая их на равном расстоянии друг от друга. Финальный штрих - немного "распустить" руками волосы, чтобы получившиеся секции приобрели объем и стали похожи на пузырьки.

Пучок с крабиком

Заколка-крабик пользовалась большой популярностью в нулевых, а затем на 10 лет превратились в аксессуар исключительно для домашнего использования. Теперь крабик снова стал модным аксессуаром, который можно носить и в пир, и в мир. Популярность крабиков вполне объяснима - они отлично смотрятся на волосах любой текстуры и длины, позволяют сделать стильную прическу за считанные секунды. Закрепить волосы такой заколкой можно множеством разных способов, однако если вы хотите, чтобы ваша прическа действительно выглядела как в нулевых, не забудьте оставить свободные концы волос торчащими вверх.

Пряди у лица

Этот элемент легко украсит и хвост, и пучок, и косу и любую другую прическу, которую вы решите сделать. "Выпустить" можно совсем тонкие пряди, а можно - объемные, предварительно придав и красивый изгиб при помощи стайлера или бигуди. Это, кстати, отличный способ носить модные в этом сезоне челки - "шторку" или "Макдональдс". Для этого их просто необходимо уложить на прямой пробор и придать им объем у корней при помощи специального средства и круглой щетки-браш.

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