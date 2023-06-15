«Барби-блонд» — самое модное окрашивание лета. Спасибо Марго Робби

Фильм "Барби" Греты Гервиг через несколько лет наверняка окажется во всех учебниках по пиару, потому что такого ажиотажа вокруг картины, которая еще даже не вышла на экраны, мы еще не видели. С момента появления первых фото Марго Робби и Райана Гослинга со съемочной площадки (а это, кстати, было еще год назад) на модную арену ворвался барбикор. Все вокруг стали поголовно облачаться в розовый, стараясь максимально максимально скопировать образ знаменитой куклы. Сейчас, когда до выхода долгожданной картины осталось меньше двух месяцев, барбикор добрался и до бьюти-трендов: самое модное окрашивание прямо сейчас - "Барби-блонд".

Если вы видели трейлеры к фильму, вы наверняка заметили, что во вселенной Греты Гервиг куклы Барби могут иметь разные рост, внешность и прически. Однако главная (и каноничная) Барби - по-прежнему блондинка. Причем блонд у нее не платиновый, как может показаться на первый взгляд: в цвете волос знаменитой куклы есть едва различимый теплый оттенок сливочного масла. Этот на удивление универсальный цвет подойдет обладательницам любого цвета глаз и тона кожи, так что если вы давно мечтали сменить имидж, "Барби-блонд" как раз для вас.

Если вы переживаете за сохранность волос, обесцвечивать их от корней совершенно не обязательно. Вместо этого попросите мастера сделать мягкую растяжку цвета от русых корней к блонду. Если ваши волосы светло-русые от природы, корни можно оставить в натуральном оттенке, а если нет - затонировать мягким безаммиачным красителем. Он не повредит волосы, зато ваш цвет будет смотреться куда гармоничнее с "Барби-блондом". При этом стоит иметь в виду, что в отличие от популярного сейчас "льняного" блонда, который стремится к максимально естественному эффекту и неприхотлив в носке, "Барби-блонд" потребует от вас постоянного ухода. Окрашивание стоит обновлять раз в 3-5 недель и обязательно тонировать волосы по всей длине. Это позволит не только сделать цвет красивее, но и придаст волосам здоровый вид. Помимо регулярного окрашивания, волосы потребуют особого ухода, ведь осветление - это всегда большая травма для них. Даже если вы обратились к профессиональному мастеру, который работает только с качественной косметикой, повреждения волос не избежать. Так что будьте готовы запастись питательными масками и бальзамами, чтобы поддерживать волосы в привлекательном виде.

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