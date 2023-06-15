6 законов ухода за собой в летнее время года: мнение дерматолога

Время отпусков набирает обороты, а желание поймать солнечные лучи и обрести свежий вид неумолимо подталкивает к активному пребыванию на открытом воздухе. При этом не стоит забывать о важных правилах ухода за собой в летнее время. Вот несколько простых рекомендаций, которые стоит взять на заметку каждой женщине.

Летом кожа может выделять кожное сало активнее, поэтому ежедневным очищением пренебрегать не стоит. Однако следует учитывать место пребывания: так, если вы продолжаете обычный рабочий темп жизни, то ничего менять не стоит. Однако при пребывании в солнечном регионе, где есть ветер и морская вода, имело смысл перейти на более деликатное очищение. Например, заменить гель на молочко или эмульсию.И совершенно точно отказаться на это время от скрабов, всех пилингов вне зависимости от действующего вещества (энзимы, кислоты)

При пребывании на солнце кожу стоит увлажнять. Ошибочно наносить только термальную воду в чистом виде, да ещё и на неочищенную кожу. Дело в том, что сначала освежающий спрей приносит облегчение. Однако, испаряясь с поверхности, вода способствует потери и собственной влаги. В итоге кожа пересыхает ещё больше, что вызывает желание вновь наносить такой спрей. Правильнее было бы оросить чистую кожу термальной водой и нанести сыворотку на гелевой основе.

Объяснять необходимость нанесения средств с солнцезащитными факторами в настоящее время уже нет необходимости. Хотелось бы только подчеркнуть, что лучше выбирать средства с физическими фильтрами (диоксид титана, цинк, слюда). Они чаще всего встречаются в детской косметике.

Обрати внимание на уход за губами. Соленая вода, активные виды спорта сильно высушивают нежную кайму губ и способствует микротрещинкам. Поэтому всегда держи при себе помаду, которая содержит увлажняющие и защитные компоненты (гиалуроновая кислота, алоэ, церамиды).

Шляпа с широкими полями, лёгкая хлопковая накидка на плечи и лайкра при плавании станут отличным защитным экраном от избыточной инсоляции.

На активном солнце пересыхает не только кожа, но и волосы. Многие косметологи рекомендуют своим пациентам пройти курс биоревитализации на лицо и волосистую часть головы еще до пребывания на солнце. Кроме увлажнения, это ещё отличный фотопротектор. На самом отдыхе стоит отказаться от использования фенов и плотных укладочных средств. Отлично подойдут шампуни без анионных ПАВов, а также кокосовое масло как средство для ухода.

thevoicemag.ru