Летний кодекс ухода за бровями: 5 секретов, которые нужно знать каждой женщине

Брови требуют трепетного отношения к себе в любое время года, но особенно уязвимы в разгар летнего сезона - не меньше чем наши кожа и локоны. Хочешь, чтобы волоски всегда оставались в идеальном состоянии и служили лучшей рамкой для лица? Тогда запоминай простые правила по уходу.

Защищай кожу вокруг бровей и сами волоски средством с SPF-фильтром. Прямые солнечные лучи провоцируют выгорание, сухость и выпадение бровей, поэтому они нуждаются в дополнительной защите.

Нанося санскрин на лицо, не обходи зону арок, а наоборот уделяй ей повышенное внимание.

Делай питательные маски. Несколько раз в неделю наноси на волоски с помощью щеточки амарантавое, аргановое, миндальное или кокосовое масла и оставляй их на всю ночь. Так ты напитаешь брови и усилишь их рост.

В летний период не используй пилинг для лица в целом и для зоны бровей отдельно.

Не наноси крем, сыворотку и прочие средства для кожи лица на зону бровей - это будет лишь мешать их активному росту.

Не забывай про тщательное очищение зоны бровей, массаж и регулярное расчесывание волосков - это правило актуально не только для лета, но и для любого сезона года.

thevoicemag.ru