Какой маникюр скроет недостатки формы ногтей

Определенная форма ногтевой пластины у нас с рождения. Если вы всегда мечтали о длинных, узких ногтях, но от природы они широкие или короткие, изменить это никак нельзя. Зато можно подобрать дизайн маникюра таким образом, чтобы скрыть все несовершенства формы ногтей, если вы их таковыми считаете. Вот 4 лучших варианта.

Темный - по краям, светлый - посередине

Помните, в середине 2010-х на пике популярности были платья с черными вставками по бокам? Они визуально удлиняли рост и делали талию тоньше. Тот же прием безотказно работает и в маникюре: ногтевая пластина визуально вытягивается и становится уже. Выбирайте любые контрастные оттенки: главное, чтобы по обоим краям ногтя цвет был темнее того, что в середине. Смотреться такой маникюр будет отлично на любой длине.

Нюд

Здесь все просто: отсутствие яркого маникюра не привлекает внимание к ногтям и их форме. Конечно, вы всегда можете сделать маникюр и оставить ногти без покрытия, однако с нюдовым лаком они будут выглядеть гораздо здоровее и ухоженнее. Покройте ногти полупрозрачным лаком оттенка, максимально приближенного по цвету к вашей ногтевой пластине. Такой маникюр совсем незаметен, однако эффект от него огромный.

Простая геометрия

Геометрический дизайн всегда остается в тренде. Если вы стремитесь скрыть недостатки формы ногтя, от сложных рисунков лучше отказаться. А вот простые, "чистые" линии и вытянутые фигуры - это то, что нужно. С цветами тоже стоит быть осторожнее, старайтесь не нагромождать слишком много ярких красок в одном дизайне: они визуально расширяют ноготь.

Вертикальные линии

Если вам все же хочется интересный нейл-арт, то старайтесь располагать все рисунки по вертикальным линиям. Например, если рисуете на ногтях цветы - добавьте к ним стебли, чтобы они шли вдоль ногтя. От круглых или горизонтальных рисунков лучше откататься, если хотите визуально вытянуть ноготь.

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