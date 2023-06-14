5 ключевых правил использования SPF, которые спасут вашу кожу

Кажется, мы давно усвоили необходимость защищаться от солнца круглый год, однако особенно актуальными вопросы выбора и правильного использования SPF становятся летом, когда солнце особенно опасно для кожи. Мы собрали 5 ключевых правил использования санскрина, которые спасут кожу летом.

Выбирайте средство широкого спектра защиты

Ультрафиолетовое излучение бывает двух типов: UVA и UVB. UVB составляют всего 5% ультрафиолетового излучения солнца и именно они ответственны за ожоги, когда вы слишком много времени провели на солнце. UVA-лучи действуют как бомба замедленного действия, проникая глубоко в кожу и сохраняя негативное воздействие в ней на будущее. Они провоцируют появление пигментных пятен, сухость кожи, расширение пор, а также ускоряют процессы старения и увеличивают риск развития меланомы. Поскольку для предотвращения ожогов достаточно "заблокировать" только UVB лучи, некоторые производители SPF-средств так и поступают. Результат: ваша кожа остается светлой, но пагубные процессы в ее клетках идут полным ходом. Поэтому использовать стоит средства с надписью Broad Spectrum, они блокируют и UVA и UVB. Если вы используете крем, произведенный в Азии, ищите на упаковке аббревиатуру PA с плюсами.

Не экономьте солнцезащитный крем

В жару нам хочется наносить на кожу как можно меньше средств. И если количество уходовой косметики в летнее время действительно можно сократить (главное, не забывать про увлажнение), солнцезащитного крема вам понадобится достаточно много. Косметологи в среднем рекомендуют использовать не менее 1/3 чайной ложки солнцезащитного средства. Использовать ложку может быть не всегда удобно, поэтому косметологи придумали правило "двух пальцев". Вытянете вперед указательный и средний палец и нанесите санскрин линиями по всей их длине. Полученное количество крема - и есть та необходимая норма, которая точно защитит вас от ультрафиолета. Такое количество крема сразу может ощущаться на коже некомфортно, поэтому, если у вас есть возможность выделить достаточно времени с утра, можно наносить SPF в два слоя. Сначала тщательно распределите половину необходимого количества санскрина по всему лицу, не забывая про шею и уши, дайте ему впитаться в течение 15-20 минут, а после повторите процедуру.

Ориентируйтесь на индивидуальные особенности кожи

Многие перестают использовать санскрин, потому что он забивает поры, раздражает кожу или доставляет еще какие-то неприятные ощущения. Это действительно может происходить, если при выборе средства не учитывать индивидуальные особенности кожи. Солнцезащитные кремы бывают двух типов: с физическими и химическими фильтрами. Первые отражают UV лучи, как зеркало и не позволяют проникать в кожу, а вторые - впитывают и трансформируют их, так же защищая кожу от повреждений. Крем с химическими фильтрами с меньшей вероятностью будет "выбеливать" лицо однако для сухой и чувствительной кожи может оказаться слишком агрессивным. Также не стоит забывать о вариантах текстур - подробную инструкцию по выбору идеального солнцезащитного средства ищите здесь.

Не пытайтесь заменить солнцезащитный крем тоном с SPF

Самая большая ошибка, которую можно совершить летом (да и в любое другое время года) - отказаться от солнцезащитного крема и понадеяться на SPF в тональном средстве. Даже если мы допустим, что качество SPF-фильтров в вашей тональной основе не уступает санскрину (что маловероятно, но все же возможно), едва ли вы станете наносить ее по "правилу двух пальцев" - тона на лице окажется так много, что он создаст эффект "маски". При этом, отказываться от макияжа летом совсем не обязательно - защиту от солнца и декоративную косметику можно легко "подружить". О том, как это правильно сделать, читайте здесь.

Регулярно обновляйте санскрин

Еще одна распространенная ошибка, которая сведет на нет эффект от выполнения всех правил, описанных выше, - наносить SPF только перед выходом из дома. Зимой и правда можно ограничиться одним применением санскрина, а вот в солнечный сезон его необходимо регулярно обновлять. Делать это стоит каждые полтора-два часа, особенно, если вы планируете долго находиться на улице. Если мазаться кремом вне дома вам неудобно, рекомендуем приобрести солнцезащитный стик - им можно быстро и эффективно обновить SPF.

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