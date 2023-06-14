Чем заменить нюд: попробуй маникюр-шампанское

Нюдовые лаки для ногтей неспроста считаются самыми востребованными. Маникюр в такой гамме оптимально делать в любое время года - а также при наличии особого дресс-кода на работе или при подготовке к свадьбе и другим праздникам. К тому же он отрастает не так заметно, как яркие оттенки, и позволяет дольше не посещать студию маникюра.

Тем не менее нейл-тренды активно меняются - и трансформируют даже такую вечную классику, как нюд. Так, в прошлом году многие стали сочетать бежевый маникюр с блестящей втиркой - для создания глазированного эффекта на ногтях. А теперь бьюти-эксперты уверены, что новым нюдом можно считать лак, вдохновленный шампанским.

Маникюром с "игристым" эффектом в соцсетях называют дизайны с использованием светоотражающих лаков для ногтей в светлой гамме. Благодаря искристому сиянию и полупрозрачному покрытию они выглядят как волшебные пузырьки в бокале. И моментально поднимают настроение!

Маникюр-шампанское выглядит полноценно и очень нарядно при обычном однотонном покрытии. Тем не менее он может стать красивой деталью более сложного маникюра. В таком случае лучше наносить несколько слоев лака, чтобы покрытие выглядело более плотно и не оставляло кончик ногтя прозрачным.

Как и бескрайняя нюдовая вселенная, маникюр-шампанское имеет множество подтонов и вариаций. И тут фантазия нейл-мастеров не имеет границ! Нап

ример, розоватые оттенки светоотражающих лаков некоторые сравнивают с розовым шампанским, а более темные тона - с брютом и кюве.

thevoicemag.ru