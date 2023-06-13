Кола-губы: сочный макияж Ланы Дель Рей, который будет в тренде всё лето

Судя по всему, сезон "лето-2023" пройдет под знаком всеобщей любви к газировке. Мы уже рассказывали о том, что оттенок "вишневая кола" внезапно ворвался в тренды окрашивания - и больше не ассоциируется с прическами бабушек :) Теперь сладкий напиток нашел отражение и в макияже - благодаря Лане Дель Рей.

Недавно Лана выпустила новый альбом, а заодно снялась для нескольких глянцевых изданий. Новые кадры с певицей завирусились по соцсетям, и девушки стали повторять выразительный макияж исполнительницы.

Конечно, голубые тени не подходят для повседневного мейка. А вот насыщенные нюдовые губы с акцентом в виде коричневой подводки - самое то. Особенно с учетом того, что мода на "девяностые" и "нулевые" даже не думает отступать.

Макияж, как у Ланы, в "ТикТоке" называют "Cherry Cola Lips". По такому хештегу можно найти множество туториалов по созданию сочных губ. Девушкам нравятся "кола-губы" за счет эффекта визуального увеличения. К тому же макияж в стиле вишневой колы подходит под любой цветотип внешности: ведь основной оттенок покрытия может варьироваться.

Вишневую колу на губах "носят" и другие звезды. Одни выбирают более матовый вариант макияжа, а другие сочетают нюд и коричневый карандаш с сияющим блеском для губ. В таком случае макияж обретает черты глазированного эффекта - который стал главным бьюти-трендом еще в прошлом году, и с тех пор даже не думает сдавать позиций.

thevoicemag.ru