Любимая объемная укладка супермоделей 90-х вернулась

Каждый новый тренд, который возникает на модной арене в последние несколько лет, лишь доказывает цикличность моды: широкие джинсы, балетки, блески для губ, голубые тени и много-много розового - все это мы уже видели 20-30 лет назад. Не стали исключением и объемные укладки blowouts, которые в 90-е носили супермодели. В особенности - Синди Кроуфорд. Объем у корней и мягко обрамляющие лицо пряди - эта укладка украшает всех без исключения, а потому ее вновь возросшая популярность неудивительна. Рассказываем, о самых эффективных способах получить прическу супермодели.

Первый и самый простой (конечно, после того как вы потренируетесь) вариант - укладка на стайлер. Сейчас у многих в арсенале найдется этот гаджет с широким вращающимся цилиндром, который моментально формирует крупные объемные локоны. После этого их остается лишь зафиксировать. Если такого стайлера у вас нет, в достижении идеальной укладки вам поможет фен и круглая щетка-браш. Перед укладкой обязательно нанесите на корни волос фиксирующее средство для объема - в противном случае он "опадет" в первые 30 минут. Затем высушите волосы, поднимая у корней и формируя локоны при помощи щетки. Да, это потребует от вас определенной сноровки, однако после нескольких тренировок укладка начнет получаться очень легко.

Впрочем, есть и еще один способ, которым пользовались еще наши мамы и бабушки, - крупные бигуди. С появлением разнообразных фенов и плоек про них все забыли на добрые двадцать лет, однако сейчас бигуди переживают новую волну популярности. Чтобы укладка получилась достаточно объемной, закручивать бигуди стоит по направлению от лица и вверх. Для лучшего эффекта, прядь необходимо сначала прогреть феном, за затем закрепить при помощи невидимки. Снимать бигуди стоит очень осторожно, обязательно фиксируя каждый локон средством для легкой фиксации. Главное, чтобы оно не склеивало волосы и сохраняло объем.

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