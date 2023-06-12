Самое актуальное окрашивание прямо сейчас

На модной арене всегда находится место самым разным оттенкам волос: от карамельного до "полночного" черного, однако самым актуальным окрашиванием уже второй сезон подряд остается блонд. У него постоянно появляются все новые и новые вариации: от совсем естественных, вроде льняного или земляного оттенков, до "Барби-блонда", который возник в списке трендов на волне популярности предстоящего фильма "Барби" Греты Гервиг. Еще одни актуальный оттенок блонда в этом сезоне - golden hour blonde. "Золотым" принято называть час до заката, когда солнце освещает все вокруг мягким золотистым светом. Именно этот оттенок предлагается повторить в новом актуальном окрашивании.

В отличие от актуального в этом сезоне "льняного" блонда, в котором преобладает холодная серо-бежевая гамма, блонд цвета заката содержит теплые золотистые и даже медовые оттенки. В целом, такое окрашивание дает достаточно много простора для фантазии. Вы запросто можете добавить легкие рыжие или теплые розовые блики: все-таки закатный свет часто состоит именно из этих оттенков. Если ваши волосы русые от природы, их корни можно не затрагивать осветлением. Просто попросите мастера сделать мягкую растяжку цвета от корней. Это поможет уменьшить ущерб для здоровья волос, да и отрастать такое окрашивание будет куда более плавно. Чтобы цвет смотрелся более воздушным, пряди разные можно затонировать в слегка отличающиеся оттенки. Конечно, такой вариант окрашивания потребует от вашего мастера-колориста профессионализма, а от вас - терпения, но результат однозначно будет стоить того. Теплые оттенки блонда, как правило, самые универсальные, так что оттенок заката абсолютно точно подойдет обладательницам любого оттенка кожи и цвета глаз.

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