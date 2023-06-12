3 модных летних окрашивания с естественным эффектом

После засилия эффектных, но совсем неестественных медно-рыжего и платинового блонда, на модную вышли натуральные окрашивания. Они позволяют освежить образ без кардинальных изменений, да и волосы от них не так сильно страдают. Вариантов модных окрашиваний с естественным эффектом сейчас очень много, но мы выбрали 3 самых актуальных, среди которых вы точно найдете себе опцию по душе.

Карамельный балаяж

Про технику окрашивания балаяж вы наверняка слышали. Это вид мелирования, при котором достигается максимально естественный эффект, где контрастные пряди заменяются легкими бликами, не сильно отличающимися по оттенку от основного цвета волос. Такое окрашивание придает волосам воздушности и объема, но смотрится при этом максимально натурально. Оттенки у балаяжа при этом могут быть разными, однако этим летом советуем выбрать именно карамельный. Этот цвет будет здорово смотреться на каштановых и темно-русых волосах, и эффект получится максимально натуральным. Цвет достаточно нейтральный, так что подойдет всем, вне зависимости от тона кожи, цвета глаз или возраста.

"Солнечные" блики

Еще один способ освежить образ без кардинальных изменений - "солнечные" блики. В таком окрашивании волосы должны выглядеть так, будто они просто выгорели на солнце, а вовсе не осветлялись в салоне. Для такого окрашивания идеально подойдет техника airtouch: при помощи фена мастер выдувает тончайшие пряди волос, которые и будут подвергаться осветлению. Затонировать обесцвеченные пряди лучше в цвет, близкий к вашему натуральному, но на несколько тонов светлее. Это окрашивание подойдет обладательницам любого цвета волос (кроме, пожалуй, черного), а еще - не потребует регулярного обновления. Если после одного раза "блики" вам наскучат, отрастать такое окрашивание тоже будет очень естественно и не доставит никаких хлопот.

"Земляной" блонд

Пожалуй, главная особенность "земляного" блонда в том, что осветление не затрагивает корни. Вне зависимости от того, какие у вас от природы волосы - русые или каштановые - корни волос в этом окрашивании можно оставить в естественном или слегка затонировать, но осветлять - ни в коем случае. Так что "земляной" блонд станет отличным окрашиванием для тех, кто хочет более светлый и необычный оттенок, но боится их испортить или, наоборот, осветлял их слишком долго и теперь хочет плавно прийти к новому имиджу. Что касается основной длины, здесь у вас остается довольно широкий простор для фантазии. Главное условие - волосы по-прежнему должны выглядеть достаточно естественно. Можно добавить легкие блики, будто волосы выгорели на солнце или сделать плавный переход от темных корней к более светлым концам. Затонировать волосы необходимо в холодный серовато-коричневый оттенок.

thesymbol.ru