Никогда не подпиливай ногти, не сделав сначала этого: совет мастеров маникюра

Ничто не сравнится с походом в салон красоты! Кремы, расслабляющая ванночка, массаж, теплое полотенце - всё это помогает ненадолго сбежать от суровой реальности взрослой жизни и погрузиться в фантазии, где ты не делаешь ничего, а окружающие для тебя - всё.

Но иногда домашние маникюр или педикюр необходимы - например, если у тебя плотный график, а сумма на банковском счету после оплаты коммуналки и всех детских кружков перестает радовать также сильно, как сразу после поступления зарплаты на карту.

Если ты выбираешь путь "сделай сам", то следует помнить о некоторых правилах, в том числе одном конкретном шаге, который нельзя пропускать - вот что советуют делать мастера маникюра, прежде чем подпиливать ногти.

Что нельзя не делать перед подпиливанием ногтей

Всё просто - независимо от того, подпиливаешь ты ногти во время домашнего маникюра или просто для того, чтобы устранить неровность, сначала надо их подстричь, пусть для этого и придется снять буквально полмиллиметра длины.

"Подпиливание без предварительной обрезки может вызвать самые разные травмы ногти - от скорой поломки для расслоения", - объясняет мастер маникюра и директор школы для нейл-дизайнеров и стилистов по прическам Рианна Фарби.

Когда и как часто надо стричь ногти

Подстригание ногтей обязательно должно быть частью твоей бьюти-рутины: эксперты крупнейшего медицинского портала Healthline Media советуют делать каждую неделю, а также всякий раз, когда ты замечаешь поврежденный край. Это предотвратит не только ломкость ногтей, но и поможет избежать кожных и грибковых инфекций.

По мнению Фарби, самое лучшее время для стрижки ногтей - сразу после душа или ванны. "Тепло и влага смягчают структуру пластины и делают процесс проще", - говорит она. Рианна отмечает, что особенно важно это правило для ногтей на ногах, которые могут становиться толще с возрастом или после травмы.

Фарби рекомендует всегда работать пилочкой в одном направлении - движения туда-сюда могут привести к расслоению ногтей. "Не спешите, чтобы не спилить сразу слишком много ногтя и не нарушить свою задумку о форме", - советует мастер маникюра и преподаватель искусства нейл-арта Рианна.

Как и в случае с любой домашней косметической процедурой, очень важно приобрести качественные инструменты. Первое, на что надо обратить внимание - это зернистость пилочки: здесь мы подробно рассказываем, какая нужна для акриловых ногтей, а какая подойдет для натуральных.

И, наконец, никогда не забывай о гигиене до и уходе после: тщательно очисти ногти перед обрезкой и подпиливанием, а после нанеси на кожу крем для рук и масло для кутикулы.

thevoicemag.ru