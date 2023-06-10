Самый модный дизайн маникюра лета — опять у Хейли Бибер. Как его сделать

Маникюрные тренды как правило появляются стихийно. TikTok, красные дорожки, модные показы - никогда не угадаешь, откуда придет очередная тенденция. Однако в одном источнике нейл-трендов можно быть уверенными всегда - любой маникюр, который делает себе Хейли Бибер, моментально становится хитом. Все началось, если вы помните, с "глазированного" маникюра: модель лишь однажды показала его в своих соцсетях, и он моментально стал главным дизайном 2023 года. С тех пор Хейли успела сменить несколько эффектных дизайнов от ярких до минималистичных, а ее новый маникюр обещает стать самым трендовым этим летом. Рассказываем, как его сделать.

На просторах сети маникюр уже получил название psychedelic reptile или "психоделическая рептилия". Название, безусловно, очень странное, но оно как нельзя лучше описывает суть дизайна. Поскольку в своих соцсетях Хейли поделилась детальными фотографиями своих ногтей, нам удалось внимательно рассмотреть маникюр. Самая главная фишка - разное покрытие для каждого ногтя. Это большой маникюрный тренд этого сезона, правда чаще модницы просто ограничиваются несколькими разными цветами. Впрочем, вариант Хейли смотрится куда интереснее. Вторая отличительная черта - имитация чешуи рептилии. Повторить ее гораздо проще, чем кажется на первый взгляд: для этого достаточно покрыть ногти "фоновым" цветом, а затем, не дожидаясь его высыхания, нанести несколько капель контрастного лака и "растянуть" их в чешую. В остальном - руководствуйтесь своей фантазией. В маникюре Хейли можно встретить и элементы френча, и "мраморного" маникюра. Главное - чтобы все это буйство красок и текстур смотрелось гармонично.

Попробуйте использовать свои самые любимые яркие цвета в самых неожиданных сочетаниях. Не бойтесь смелых контрастов - этот маникюр должен быть достаточно ярким. Если комбинировать несколько дизайнов на разных ногтях вы не хотите, "чешую" рептилии можно нанести на все ногти - цвета на разных ногтях могут совпадать или быть разными. Здесь все зависит от того, насколько яркий маникюр вы хотите.

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