Маникюр с геометрическим дизайном: 10 классных идей на лето

Новые маникюрные тренды появляются едва ли не каждый день. Нейл-мастера находят вдохновение в самых обычных вещах - от натуральных тканей до любимых напитков. Но несмотря на огромное количество новоиспеченных тенденций, среди трендов маникюра остаются и те, что не выходят из моды годами. Конечно, из сезона в сезон такие дизайны претерпевают некоторые изменения, однако основной принцип их выполнения не меняется. К таким вневременным вариантам маникюра можно отнести френч и геометрический дизайн. О самых модных способах носить последний этим летом, рассказываем ниже.

В чем преимущества геометрического дизайна? Первое и основное - в разнообразии вариантов его исполнения. Здесь нет никакой четкой формулы, а значит вы легко сможете создать уникальный дизайн, который не повторят не только другие, но и вы, когда отправитесь на маникюр в следующий раз. Основное правило - в маникюре должны присутствовать геометрические фигуры. Один из самых популярных вариантов этого лета - маникюр в клетку. Можно использовать два контрастных цвета (тогда ваши ногти будут напоминать шахматную доску), а можно - закрасить половину клеток одним цветом, а вторую - оставить без покрытия. Ничуть не хуже будут смотреться на ногтях квадраты, прямоугольники, треугольники или ромбы. Их можно рисовать небольшого размера и на прозрачной базе - так маникюр останется вполне минималистичным. Используйте оттенки одного цвета или сразу несколько контрастных цветов. Если среди всего многообразия вариантов геометрического маникюра вы не можете выбрать "тот самый", на помощь придет наша подборка самых актуальных дизайнов. Ее вы найдете ниже.

thesymbol.ru