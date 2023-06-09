9 июня 2023

9 июня 2023 16:54

Cамый комфортный способ убрать волосы, чтобы они не запутались во время сна

Не в косичку и не в дульку: самый комфортный способ убрать волосы, чтобы они не запутались во время сна

Как известно, во время сна пряди сильно трутся о подушку. Поэтому если ты спишь не на шелковой наволочке, способной снизить травматизацию волос, не удивляйся утреннему вороху на голове - а также ломкости и сухости прядей как побочному эффекту. 

Считается, что сон с косичкой - лучший способ предотвратить спутанность и повреждения волос. А если из-за особенностей стрижки или длины прядей косу заплести не получается, рекомендуется завязывать пучок - но не тугой, чтобы не вызвать дискомфорт в области корней волос и кожи головы. 

Возможно, ты уже пробовала спать и с дулькой, и с косичкой - и не могла нормально заснуть из-за непривычного положения волос по отношению к подушке.

Иногда даже малейший объем в области затылка и шеи вызывает дискомфорт - и утренние боли в верхней части спины. Если тебе знакома такая ситуация, попробуй обойтись без завязывания волос. Когда ляжешь на подушку, собери волосы руками в легкий пучок, не используя резинки - так, чтобы сформированные пряди лежали в верхней части подушки, а не по всей ее поверхности или же под твоей спиной. 

thevoicemag.ru


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