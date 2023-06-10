Хром, позолота и цветы: эти 5 нейл-дизайнов будут в тренде весь июнь

Зачем мы все так долго ждали лета? Чтобы наконец уйти в отрыв и позволить себе то, чего не могли раньше! Если на какие-то яркие эксперименты вроде кардинальной смены гардероба или прически ты пока не готова, начни с маникюра. В нашей подборке ты найдешь самые классные нейл-идеи этого месяца на любой вкус - довольными останутся и неженки, и бунтарки!

Под джинсы

Не представляешь себе лето без стильных вещей из любимой джинсы? Тогда и маникюр сделай в масть. Покрой большую часть ногтей васильковым лаком, а остальные оставь прозрачными и расставь на них яркие акценты. В этом случае их роль выполняют нежные рисунки цветов, рассыпанные по кончикам.

Яркие линии

Этот дизайн только с первого взгляда кажется сложным. На самом деле здесь ничего, кроме полупрозрачной основы и линий разной ширины и цвета - справишься даже дома! Отдай предпочтение ярким оттенкам и разбавь их базовым белым.

Голубой хром

Обычный небесно-голубой оттенок лака сразу же заиграл по-новому, как только его преобразили с помощью мерцающей втирки. Маникюр классно будет смотреться и на коротком мягком квадрате, но лучше выбери ему в пару аккуратный и женственный миндаль.

Цветочный френч

А вот невероятно нежный и летний вариант дизайна для коротких ногтей. В нем сочетаются нежно-розовые полосочки и рисунки цветов, обрамляющие ногти не только на кончиках, но и вдоль линии кутикулы.

Деликатная позолота

Базовый маникюр в пастельных оттенках здесь дополняет принт из крупных цветов, а также яркие элементы - золотые линии. Сама нежность!

thevoicemag.ru