Самый трендовый маникюр июня: эти 3 нейл-дизайна собрали тысячи лайков в соцсетях

Наша редакция проводит много времени в соцсетях - в поисках самых горячих нейл-трендов для новых материалов. Именно поэтому мы решили каждый месяц показывать тебе самые вирусные нейл-дизайны.

Эти три дизайна для маникюра собрали десятки тысяч лайков уже в первые дни после публикации. Смело делай их в июне-2023 - и будешь самой стильной.

Нежность голубого

Такой элегантный маникюр подойдет и для отпуска на морском побережье, и даже для свадьбы - ведь нежный голубой лак с нюдовой основой отлично сочетаются и с белыми тканями, и с украшениями.

Глазированные кончики

Сияющая кайма с глазированным эффектом и матовая основа... Всё гениальное просто! Как видишь, такой маникюр выглядит изящно даже при креативной форме ногтей. А как изумительно он подчеркивает красоту колец!

Лаки-хамелеоны

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