9 июня 2023

9 июня 2023 11:00

Самый трендовый маникюр июня: эти 3 нейл-дизайна собрали тысячи лайков в соцсетях

Самый трендовый маникюр июня: эти 3 нейл-дизайна собрали тысячи лайков в соцсетях

Наша редакция проводит много времени в соцсетях - в поисках самых горячих нейл-трендов для новых материалов. Именно поэтому мы решили каждый месяц показывать тебе самые вирусные нейл-дизайны.  

Эти три дизайна для маникюра собрали десятки тысяч лайков уже в первые дни после публикации. Смело делай их в июне-2023 - и будешь самой стильной.  

Нежность голубого

Такой элегантный маникюр подойдет и для отпуска на морском побережье, и даже для свадьбы - ведь нежный голубой лак с нюдовой основой отлично сочетаются и с белыми тканями, и с украшениями. 

Глазированные кончики 

Сияющая кайма с глазированным эффектом и матовая основа... Всё гениальное просто! Как видишь, такой маникюр выглядит изящно даже при креативной форме ногтей. А как изумительно он подчеркивает красоту колец!

Лаки-хамелеоны 

thevoicemag.ru


Просмотров: 132

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 1 241
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 6 308
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 7 864
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева