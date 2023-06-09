Как продлить жизнь маникюра на море: 5 советов от нейл-мастеров

С нетерпением ждешь сладкого момента, когда сможешь наконец оставить рабочие дела и уйти в отпуск по графику? Перед долгожданной поездкой тебе стоит продумать не только содержимое своего чемодана, но и записаться в салон красоты, чтобы "почистить перышки".

К "курортному" маникюру стоит подойти с особой серьезностью. Хочешь, чтобы он оставался безупречным и радовал тебя в течение всего отпуска? Тогда запоминай несколько простых советов от нейл-мастеров, которые сделают это возможным.

Чтобы покрытие хорошо держалось на ногтях в течение 10-14 дней, выбирай акрил или гель-лак. Для тонких и ослабленных ногтей больше всего подойдет акриловое покрытие, которое будет надежно защищать пластину. Если же ты можешь похвастаться здоровыми и недеформированными ногтями, делай ставку на более гибкий гель: он тоже хорошо укрепит ногти и сыграет роль пружины, если, к примеру, придется "встретиться" с волейбольным мячом.

Постарайся беречь руки от механических повреждений. Если отдых обещает быть активным, подумай о том, что при возникновении сильных сколов и трещин у тебя просто не будет возможности "отремонтировать" ногти самостоятельно. Такие манипуляции чреваты занесением инфекции, поэтому придется краснеть за испорченный маникюр и ждать возвращения домой.

Возьми с собой в курортную косметичку средства для ухода за кутикулой с маслами миндаля, жожоба, рисовыми отрубями и витаминами в составе. Каждый день смазывай ими область вокруг ногтя, чтобы она сохраняла аккуратный и ухоженный вид.

Сложи в чемодан и апельсиновую палочку - с ее помощью ты сможешь аккуратно удалять загрязнения из-под ногтей после посещения пляжа.

С собой у тебя должна быть и пилочка жесткостью не менее 240 единиц. С этим нейл-инструментом ты при необходимости сможешь скорректировать форму ногтей. А вот стричь их и обрезать кутикулу в отпуске не рекомендуется.

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