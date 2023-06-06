Какие стрижки безнадежно вышли из моды - антитренды лето-2023

Стрижки способны творить чудеса. Некоторые из них могут омолодить, подчеркнуть скулы и даже избавить волосы от пушистости. Но есть и те, которые в не зависимости от виртуозности вашего стилиста по волосам, в любом случае будут смотреться плохо, потому что уже совсем не актуальны. Мы собрали главные антитренды стрижке на лето 2023.

Удлиненный боб с ровным срезом

С одной стороны, стрижка каре - лучший выбор для любого возраста и типа волос. Она действительно всем идет и украшает образ. Правда она может быть весьма коварной: трендовая длина и форма боба меняется от сезона к сезону, и если за этим не проследить, рискуете получить самый неактуальный вариант этой стрижки. В этом сезоне абсолютное "нет" получает удлиненный боб с ровным срезом. Если вам нравятся волосы одной длины, обрезайте их где-то в районе середины шеи, а если, наоборот, хотите сохранить длину до плеч - добавьте легкий каскад. Однако оставлять стрижку в таком виде не стоит - этим летом она совершенно не модная.

"Тяжелая" челка

Разнообразные челки очень популярны в этом сезоне. Правда далеко не каждая из них способна украсить образ. Например, о густых тяжелых вариантах лучше забыть: они визуально уменьшают глаза, могут подчеркнуть мимические морщинки и несовершенства кожи и сделать взгляд тяжелым. Чтобы челка действительно стала украшением вашей стрижки - выбирайте ее из самых трендовых вариантов. О них мы рассказывали здесь.

Стрижка "медуза"

Стрижка медуза была невероятно популярна в прошлом сезоне, однако такие экстравагантные тренды имеют свойство быстро сходить на нет. У стрижки два слоя верхний - классический округлый боб, нижний - длинные волосы одной длины. Перепады длины в "медузе" слишком резкие, а это никак не вяжется с главным трендом этого сезона - "невидимыми" стрижками. К слову, если летом вам хочется поэкспериментировать с образом, обратить внимание советуем именно на них.

Очень короткий боб

Еще одна вариация боба, которую не стоит носить в этом сезоне. Каре до нижней линии челюсти было актуально в середине десятых, а затем покинуло модную арену и пока не планирует на нее возвращаться. Эту стрижку не спасет ни каскад, ни челка - в любом варианте она будет неактуальна в этом сезоне. Впрочем, если вы ищите для себя модную форму боба - классный вариант наверняка найдется в этой подборке.

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