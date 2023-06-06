3 причины, по которым нужно срочно сделать новое покрытие

Долговременный маникюр - бьюти-изобретение, авторам которого благодарны миллионы женщин со всего мира. Однако даже несмотря на то, что можно подобрать форму, длину и оттенок, которые позволят ходить со сделанными ногтями больше месяца (а иногда и все полтора), мастера советуют не нарушать рекомендованных сроков - и менять покрытие каждые три недели.

Сильно отросшее покрытие - проблема вовсе не эстетического характера. Да, ты можешь закрыть глаза на то, что стало видно слишком большой участок чистой ногтевой пластины. Но если продолжить в том же духе и не спешить в нейл-студию, от появления дефектов и осложнений это вряд ли избавит!

Главная опасность перенашивания стойкого маникюра заключается в перераспределении давления. Когда ноготь отрастает, на кончики начинает оказываться более сильное и неравномерное давление - за счет того, что одна часть пластины остается под толстым слоем покрытия, а другая тем временем остается голой. Из-за этого ногти могут ломаться, отслаиваться и травмироваться.

Кстати, об отслойках. Они создают идеальную среду для размножения бактерий. Именно поэтому девушки, которые нерегулярно делают маникюр, более подвержены развитию грибка и других неприятных дерматологических заболеваний.

К тому же из-за несвоевременного обновления маникюра ногти могут истончаться и деформироваться. Всё, опять-таки, из-за неправильного распределения давления на пластину, а также из-за необходимости регулярно обрабатывать ногтевую пластину. Без должного ухода ногти начинают подламываться по бокам - и расти более тонко, чем прежде, и неравномерно.

Помни: просто подпилить несвежий маникюр - не равно продлить жизнь покрытию. Если у тебя не получается регулярно ходить к мастеру, лучше вовсе отказаться от гель-лака. Ведь восстанавливать поврежденные ногти - куда дороже и сложнее, чем вовремя делать маникюр!

thevoicemag.ru