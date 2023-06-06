6 июня 2023

6 июня 2023 13:00

Маникюр с глиттером тоже может быть минималистичным: 10 модных доказательств

Полностью покрыть ногти глиттером и стразами - вариант, безусловно, эффектный, однако придется по вкусу далеко не всем. Если вы предпочитаете минимализм в маникюре, не стоит отказывать себе в удовольствии сделать сверкающий летний маникюр. Рассказываем, как сделать модный минималистичный маникюр с глиттером. 

Чтобы глиттер не выглядел слишком кричаще, наносить его стоит лишь на часть ногтя. Базовый вариант - это блестящий френч. Основную часть ногтя стоит покрыть либо прозрачным лаком, либо нюдовой базой, максимально приближенной по оттенку к натуральному тону вашей ногтевой пластины. В этом случае блестящий "кончик" будет смотреться очень аккуратно и минималистично. Если обычный френч кажется вам слишком скучным, попробуйте перевернутый. Схема все та же: просто глиттер необходимо расположить не на кончике ногтя, а у его основания. Еще один эффектный вариант - нанести на классический френч сверху полупрозрачный глиттер. Вместо лаков с густым покрытием и большим количеством блесток, выбирайте более "легкие" варианты. Чтобы блестки легли на френч, уменьшили контраст, но не перекрыли дизайн полностью. Если от френча вы устали, попробуйте микро нейл-арт Смысл микро-нейл-арта максимально прост: рисунок (а он может быть абсолютно любым) должен занимать лишь небольшую часть ногтя. Здесь можно ничем не ограничивать фантазию: точки, полоски, сердечки или снежинки нарисовать блестящим лаком можно все, что угодно. Больше идей для вдохновения ищите в подборке ниже.

@betina_goldstein

@betina_goldstein

@gel.bymegan

@nailsinc

@nailstorm

@the_gelbottle_inc

thesymbol.ru


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