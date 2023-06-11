Парикмахер назвала портящие волосы шампуни

Колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала шампуни, которые портят волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания "А теперь внимание!", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, людям с жирным типом кожи головы не подойдут бессульфатные средства. "Единственные, кому стоит рассмотреть бессульфатные шампуни в качестве альтернативы обычным шампуням, так это обладателям сухой кожи головы, а также с вьющимися от природы волосами", - заявила парикмахер.

Если природные компоненты в составе шампуня находятся в конце списка, значит, их концентрация минимальна. "Из хороших добавок - это, конечно же, ромашка, пантенол, коллаген, эластин. Самое главное, чтобы они стояли хотя бы до парфюма, как можно ближе к началу списка ингредиентов", - уточнила собеседница издания.