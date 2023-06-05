Гид по летнему маникюру: 90 (!) модных идей

Ногти-желе

Название у дизайна вполне исчерпывающе описывает внешний вид маникюра - ногти должны напоминать яркий фруктовый десерт. Для "желейного" маникюра, конечно же понадобится специальный лак. У него есть две особенности: он обеспечивает полупрозрачное покрытие, но при этом остается достаточно ярким - это позволяет максимально похоже имитировать внешний вид желе. Поскольку такое покрытие само по себе выглядит очень необычно, его вполне можно оставить однотонным. Особенно, если вы выбрали достаточно яркий оттенок.

"Солнечный" маникюр

Если посмотреть на трендовые оттенки сезона весна-лето 2023 - выбор окажется огромным. Однако особое внимание мы рекомендуем обратить на самый летний из них - солнечный желтый. Использовать желтый в маникюре можно множеством разных способов. Самый простой - однотонное покрытие. Здесь можно смело экспериментировать с оттенками, выбирая из десятка вариантов одного цвета тот, что придется вам по вкусу. Если остановить выбор лишь на одном кажется слишком сложно, используйте сразу несколько: просто покройте каждый ноготь своим вариантом желтого цвета

С глиттером

Мы давно привыкли к тому, что блестящий маникюр - это традиционно новогодний дизайнер. Тем не менее, это не значит, что на модной арене блестки могут оказаться только в декабре. Этим летом глиттер, шиммер и разнообразные блестящие втирки - один из главных нейл-трендов сезона. Самый простой способ сделать эффектный маникюр - сплошное блестящее покрытие. Это могут быть крупные блестки, а может - едва заметное сияние. Можно использовать яркие лаки - голубой, зеленый, желтый или любой другой сочный оттенок - в качестве фона для прозрачного лака с шиммером. Такой дизайн получится по-летнему ярким.

Френч с принтом

Забудьте о классическом французском маникюре c белыми "кончиками"- в этом сезоне мы делаем ставку на цвет. Конечно, вы можете с легкостью отделаться ярким монохромом, однако на пике популярности сейчас френч с принтом. Принцип выполнения маникюра привычный: основная часть ногтя покрывается бесцветной базой, а кончик - остается пространством для творчества. Этим летом на ногтях можно рисовать все, что угодно. Любимым летним принтом, конечно, остаются цветы: яркие подсолнухи, задорные ромашки или нереалистичные "мультяшные" цветы всех форм и оттенков - каждый найдет вариант по вкусу.

Маникюр с бабочками

Если ягоды и цветы кажутся слишком скучными - замените их бабочками. Эти яркие существа традиционно ассоциируются с летним теплом и яркой природой, так что встречать наступление нового времени года мы предлагаем именно с таким маникюром. Тем, кто не готов отпустить минимализм, предлагаем изображать небольших бабочек на прозрачной или нюдовой базе. Маникюр получится в меру ярким, в меру сдержанным и, что самое главное, очень красивым.

Космический "бархатный" маникюр

Впервые обрел популярность еще в прошлом году и вновь вернулся на модную арену в этом сезоне. Конечно, ждать, что ваши ногти будут такими же мягкими, как бархат, не стоит, здесь дело лишь во внешнем сходстве. Оно достигается при помощи специального магнитного лака, в котором находятся тысячи мельчайших металлических частиц. Под воздействием магнита они меняют свое положение, а ваш маникюр - приобретает сияние, похожее на бархатное. И если еще весной этого было достаточно, то летом "бархатный" маникюр выходит на новый уровень - и становится "космическим".

C разным дизайном

Выбор маникюра - всегда задача не из легких. Если выбор покрытия каждый раз превращается для вас в настоящую муку, вам наверняка придется по вкусу этот тренд - теперь можно выбрать отдельный дизайн для каждого ногтя. Самый сложный и одновременно эффектный вариант - рисунки. Разумеется, на каждом ногте разные. Их можно просто выбрать из актуальных трендов, а можно придумать концепцию, которой они будут объединены. Например, нарисовать на каждом ногте традиционно летние атрибуты - солнце, цветы, мороженное.

В модном оттенке зеленого

Для своего маникюра вы можете выбрать буквально любой оттенок зеленого. Поклонникам нежных цветов придется по вкусу мятный, шафрановый и любой другой пастельный оттенок зеленого - он будет здорово смотреться как самостоятельно, так и в сочетании с другими, более насыщенными и глубокими тонами. Среди них самыми актуальными остаются изумрудный и хвойный оттенки. Их, впрочем, можно носить просто в качестве однотонного покрытия. Совсем темный оттенок с легкостью заменит классический черный маникюр: будет смотреться также сдержано и универсально, но при этом куда интереснее.

thesymbol.ru