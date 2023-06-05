Самые модные летние укладки для коротких волос

Обладательницы длинных волос часто собирают волосы в разнообразные прически: так зачастую удобнее, да и образ все время получается разным. С короткими волосами все в точности наоборот. Аккуратно собрать каре, например, в хвост или пучок бывает сложно, пряди выбиваются и топорщатся в разные стороны. Тем не менее, и на коротких волосах можно носить интересные прически и укладки, главное - знать, как их правильно сделать. Мы выбрали три простых и эффектных варианта, которые подойдут даже для самого короткого боба.

"Пляжный" эффект

Даже если пляжный отдых вы в этом году не планировали, никто не мешает вам носить "пляжные" локоны прямо в городе. Все, что вам понадобится, - это средство для придания текстуры. Нанесите его на влажные волосы "жамкающими" движениями, чтобы сформировать легкую волну, а затем высушите феном с диффузором или просто естественным путем. Затем взбейте пальцами волосы у корней и уложите их на косой пробор. Волосы будут выглядеть, как будто вы вышли из соленого океана и подсушили волосы на солнце. Даже если вы находитесь посреди мегаполиса.

Гладкий пучок

Если классический пучок, собранный наспех при помощи резинки на коротких волосах будет держаться плохо, то его гладкая версия с использованием геля для волос - легко не потеряет привлекательного вида весь день. И пока гладкие прически на пике популярности, советуем не упускать возможность и носить их как можно чаще. Для этой прически вам понадобится гель сильной фиксации и расческа с мелкими зубчиками. Гель не только зафиксирует все небольшие волоски, которые потенциально могут выбиться из прически, но и сохранит пучок в первозданном виде с утра до вечера. Идеальный выбор для загруженных дней, когда вам нужно выглядеть эффектно весь день, не имея возможности зайти домой и обновить прическу.

Повязка для волос

Модный цикл пошел в обратную сторону: устав от засилья трендов нулевых, инфлюенсеры и звезды стритстайла опять обратились к декаде минимализма. Так что этой весной на смену крупным обручам для волос в стиле Блэр Уолдорф пришли тканевые спортивные повязки. Носить их можно на волосах любой длины - и это, пожалуй, их главное преимущество. Вы можете вытянуть волосы феном, сделать локоны при помощи стайлера или бигуди или вообще отказаться от какой либо укладки - просто уберите волосы назад при помощи повязки и отправляйтесь по делам. Такая прическа - классный компромисс для тех, кто не любит собирать волосы: с одной стороны, они остаются распущенными, с другой - пряди у лица совершенно не мешают.

thesymbol.ru