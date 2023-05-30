Если бросить беглый взгляд на последние тренды в окрашивании, создается впечатление, что существует только блонд. Твидовый, "грязный" или с контрастными корнями - множество самых разных оттенков одного цвета. Тем не менее, и для обладательниц темных волос (и для тех блондинок, которые готовы к радикальным переменам) найдутся трендовые варианты окрашивания. Вот 3 самых модных оттенка каштанового в этом году.

Золотой каштан

Этот вариант идеален для обладательниц натурального каштанового оттенка, которые находятся в поисках незначительных, но все же перемен. Это окрашивание не требует осветления, мелирование или любых других сложных и вредных махинаций с волосами (конечно, если вы не решили перекраситься в него из черного) - только тонировка правильным оттенком. Результат - цвет глубже и интереснее, но волосы при этом сохраняют очень натуральный вид.

Карамельный

Красивый, в меру темный, с теплым отливом карамельный оттенок станет универсальный выбором для всех. Он здорово подойдет к любому цвету глаз и кожи, и в отличие от блонда или рыжего - его легко поддерживать, так что волосы не потребуют слишком частых походов в салон. Тем не менее, о регулярном тонировании забывать не стоит: краска не только делает цвет ярче, но и заполняет волосы изнутри, придавая им более здоровый и блестящий вид.

Шоколадный

Для поклонников более темных оттенков тоже найдется модный вариант окрашивания. "Темный шоколад" станет отличной альтернативой черному - без должного освещения разница будет практически незаметна. Черный цвет сильно оттеняет цвет кожи, и в зависимости от ее изначального оттенка, ваше лицо может приобрести перманентно розовый, желтый или землистый цвет. С шоколадным такого не случится, поскольку этот оттенок более глубокий и благородный.

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