20 мая 2023

20 мая 2023 09:06

Как превратить обычную подушку в аксессуар для сохранения молодости и устранения морщин

Как превратить обычную подушку в аксессуар для сохранения молодости и устранения морщин

"Умные" подушки от морщин и отеков - одно из самых нашумевших бьюти-изобретений последних лет. Благодаря особой анатомической форме, инновационным материалам и выемкам в разных частях такие подушки помогают избежать неудобных поз во время сна, снижают нагрузку на шею и устраняют "сонные заломы" на лице. 

Тем не менее высокая стоимость многих заставляет сомневаться в необходимости такой покупки. Вдруг на бьюти-подушке спать не так удобно, как на обычной? А ее эффективность не такая выраженная, как обещают производители?

Если ты беспокоишься о своей внешности, но не хочешь тратиться на умные аксессуары для сна, попробуй усовершенствовать свою обычную подушку. Конечно, невероятных чудес от такой трансформации ждать не стоит. Но приятную разницу ты точно ощутишь!

Выбери правильную наволочку 

Мы уже рассказывали обо всех преимуществах сна на шелковой наволочке. Но напомним основные пункты, почему стоит один раз потратиться на парочку шелковых наволочек: это поможет забыть о спутанности и электризации волос и сильных заломах на коже после сна. 

Если не хочешь спать на шелке, выбирай атласные наволочки - они тоже мягкие, но более доступные по цене. А если у тебя имеются высыпания на лице, можно купить наволочки с ионами серебра в составе ткани - чтобы минимизировать воспаления. 

Регулярно стирай подушку

Регулярно стирать нужно не только наволочку, но и саму подушку - конечно, если она сделана из синтетических материалов и не нуждается в профессиональной сухой чистке. Стирка позволит восстановить форму подушки - ведь со временем она проседает под тяжестью нашей головы и обеспечивает меньшую поддержку шее. 

Не забывай об ароматерапии

Парочка капель любимого эфирного масла или пакетик со смесью трав, расположенный под наволочкой, - то, что нужно для быстрого расслабления и качественного сна. Благодаря ароматерапии заснуть будет легче. Не забывай: именно качественный полноценный сон обеспечивает организм необходимой порцией мелатонина, влияет на баланс других гормонов и помогает защитить клетки от преждевременного старения.

thevoicemag.ru


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