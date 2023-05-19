6 секретов красоты, которые знают только испанки: для роскошных локонов и сияющей кожи!

Копна густых и блестящих волос, гладкая смуглая кожа, подтянутая фигура и ослепительная улыбка... Именно такими нам представляется большинство испанских женщин. Что же помогает им оставаться неотразимыми и привлекательными до самой старости? Правильный настрой, любовь к себе и, конечно же, немного магии в виде традиционно испанских секретов красоты. Бери их на заметку, ведь нам действительно есть чему поучиться у этих жгучих красавиц!

Оливки и перец для шикарной гривы

От природы у большинства испанок непослушные, жесткие и вьющиеся волосы. Укрощать такую капризную шевелюру им помогают натуральные масла оливы и шиповника - эти ингредиенты содержатся в большинстве аптечных средств, и с ними же испанки обычно делают домашние маски для волос и массажи кожи кожи головы.

Чтобы укреплять корни волос, женщины улучшают приток крови к голове. Как? Массажируют кожу настойкой из красного перца, сока плодов вишни, абрикоса и ежевики. Есть у испанок и секретное экспресс-средство, которое способно быстро привести локоны в порядок. Речь о натуральной маске из меда, яичного желтка и оливкового масла.

Чудо-маска для сияющей кожи

Особой любовью у испанок пользуется ароматная маска для лица, которую каждая из нас сможет приготовить дома. Поговаривают, что этот народный рецепт помогал сохранять молодость и красоту самой бывшей королеве Испании Изабелле Кастильской. Чтобы приготовить это чудо-средство, тебе понадобится в равных пропорциях смешать ромашку, подорожник, тысячелистник, розмарин и цветы лилий и роз, настоянных на спиртовом растворе. После нанесения этой кашицы на лицо на 15-20 минут эффект невероятного сияния кожи изнутри обеспечен!

Самомассаж для идеальной улыбки

Красивая улыбка - визитная карточка испанских женщин. Экономить на услугах дантистов им помогает самомассаж, который многие испанки берут за привычку делать себе с самых юных лет. Они открывают рот и надавливают на десну в том месте, где она переходит в зуб. Считается, что такая простая техника не только укрепляет десны и зубы, но и служит отличной профилактикой кровоточивости и пародонтоза.

Средиземноморская диета для стройной фигуры

Оставаться стройными и подтянутыми до седых волос испанкам помогает особый рацион, основанный на сбалансированном и рациональном питании. В основе такой средиземноморской диеты лежат свежие овощи и фрукты, злаки, орехи, зелень, морепродукты, натуральный йогурт, оливковое масло и немного красного вина.

И ещё одна фишка испанок: они чаще всего пьют теплую воду, ведь она легче усваивается организмом, благодаря чему кожа дольше остается упругой, увлажненной.

Танцы вместо спорта

Испанские женщины не сильные поклонницы спорта. Душным тренировкам в спортзале они в основном предпочитают танцы. Фламенко и сальса не только дарят им заряд положительных эмоций, но и помогают бороться с лишними килограммами. Вместо пробежек же испанки выберут спокойные и долгие прогулки: ласковый южный климат и красивые виды как раз этому способствуют!

Минимум макияжа

Большинство испанцев убеждено, что некрасивых женщин у них просто не существует. Поэтому уверенные в своей прелести юные девушки используют самый минимум декоративной косметики: лишь слегка выравнивают тон кожи, подчеркивают глаза, а губы оставляют нейтральными.

Испанки за 50 ищут уже новые способы выделиться из толпы. Они любят выделять брови, используют яркие румяна и помады сочных оттенков.

thevoicemag.ru