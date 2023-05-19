Массажер не для лица: как на самом деле китаянки делают массаж гуаша

Гуаша - древнейшая техника массажа, которая благодаря бьютиголикам получила новую жизнь. Сегодня розовый камушек из кварца можно встретить в арсенале миллионов женщин. Считается, что им следует пользоваться каждый день - чтобы устранить отечность, улучшить кровоток и питание кожи, также сделать черты лица более выразительными.

Родиной гуаша считается Азия. По словам бьюти-эксперта и специалиста в области естественной молодости Тины Чен Крейг, в ее родном Китае кварцевым камнем принято пользоваться с самого юного возраста и до глубокой старости. Массаж гуаша делают как женщины, так и мужчины - вот только куда чаще используют его не в области лица.

"Гуаша считается важной частью китайской культуры. Но в основном мы используем его для тела, чтобы вывести токсины. Если в детстве я плохо себя чувствовала, моя бабушка массировала камнем гуаша мою спину, вдоль каждой стороны позвоночника, а также по бокам шеи и плеч, чтобы улучшить работу лимфосистемы. В моей сумке всегда лежит гуаша - в напряженные моменты я массирую им шею, чтобы снять напряжение и избавиться от стресса", - поделилась китаянка.

Противоотечный массаж лица при помощи гуаша Тина тоже делаю - но реже, аккуратнее и следуя строгим правилам, чтобы не растягивать нежную кожу.

"Я использую гуаша только на влажной коже или нанося на нее большое количество масла. Перед этим я согреваю камень в руках - в нашей культуре считается, что всё холодное вредит красоте женщине, влияя на гормональную систему", - объясняет Тина.

thevoicemag.ru