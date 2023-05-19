Любите «бархатный» маникюр? - Самый модный вариант 2023

"Все новое - просто усовершенствованное старое" - именно под таким девизом появляется большинство нейл-трендов прямо сейчас. Вы наверняка помните "бархатный маникюр". Он впервые обрел популярность еще в прошлом году и вновь вернулся на модную арену в этом сезоне. Конечно, ждать, что ваши ногти будут такими же мягкими, как бархат, не стоит, здесь дело лишь во внешнем сходстве. Оно достигается при помощи специального магнитного лака, в котором находятся тысячи мельчайших металлических частиц. Под воздействием магнита они меняют свое положение, а ваш маникюр - приобретает сияние, похожее на бархатное. И если еще весной этого было достаточно, то летом "бархатный" маникюр выходит на новый уровень - и становится "космическим".

Придумала этот эффектный тренд мастер-маникюра и блогер Айсте Хаас. В своих соцсетях она опубликовала первые фото и видео маникюра - он выполнен в "бархатной" технике, но при этом больше напоминает галактику. Ну а после бурных восторгов подписчиков, повторила космический "бархатный" маникюр еще в нескольких цветах. Впрочем, мы уверены, что скоро увидим его везде.

Такой маникюр несколько сложнее в исполнении, чем классический "бархатный". А все потому, что для него понадобится сразу несколько магнитных лаков. Первым делом на ногти наносится основной цвет (он должен покрыть все пространство), а затем добавляются "разводы" еще несколькими цветами в разных участках ногтя. Они должны наслаиваться и смешиваться друг с другом, чтобы максимально походить на галактику. Конечно, такой маникюр потребует немало времени, но результат однозначно этого стоит.

thesymbol.ru