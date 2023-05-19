19 мая 2023

19 мая 2023 09:43

Правила итальянского макияжа - ВИДЕО

Правила итальянского макияжа: эти простые приемы помогут выглядеть роскошно, потратив на сборы всего 10 минут

Простой, но дорого выглядящий мейк итальянских девушек исследовали многие видеоблогеры, в том числе сравнивая макияжные традиции разных стран. Одно из таких видео ты можешь посмотреть тут: 

thevoicemag.ru


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