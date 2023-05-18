Эта «безобидная» привычка приводит к выпадению волос

Прямо сейчас взгляни на свою домашнюю полку со средствами для волос. С вероятностью в 90% ты найдешь там парикмахерский лак для волос, который помогает всем нам усмирять локоны и придавать им аккуратный вид. Казалось бы: что здесь плохого? Но именно в привычке использовать фиксирующее средство на регулярной основе и кроется главное коварство!

По информации, опубликованной в издании SheFinds со ссылкой на гендиректора Regenix Билла Эдвардса и основателя LarweHair Доуна Клеменса, использование косметических лаков в ежедневной бьюти-рутине может лишь усугубить проблему выпадения волос.

Все из-за содержания в большинстве этих средств этанола, который делает кутикулу волоса ломкой и сухой. Если ты хочешь хоть как-то снизить риски, то лучше ищи лаки с цетеариловым, стеариловым или цетиловым спиртом в составе.

Еще одна ключевая ошибка женщин - использовать лак для волос на грязных волосах. Частое нанесение спрея на волосы без предварительного мытья с шампунем приводит к накоплению и привлечению другого мусора из окружающей среды. Загрязнения, в свою очередь, просачиваются в фолликул, и наносят серьезный вред шевелюре.

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