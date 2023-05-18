Модные оттенки маникюра для коротких ногтей лето-2023

Матча

Пожалуй, зеленый - самый трендовый цвет маникюра этим летом. Чтобы покрытие смотрелось действительно актуально, привычные нам изумрудный и фисташковый оттенки стоит заменить на цвет чая матча. Мягкий, но глубокий зеленый оттенок с теплым подтоном смотрится достаточно необычно, чтобы носить его в однотонном покрытии, однако и в дизайн он впишется ничуть не хуже.

Barbie pink

Фильм "Барби" Греты Гервиг еще даже не вышел на экраны, а ему уже удалось создать собственный стиль. Конечно, источником вдохновения для барбикора служит сама кукла, и совсем не обязательно в исполнении Марго Робби, однако именно благодаря предстоящей картине ему удалось набрать такую популярность. Не обошел барбикор и маникюрные тренды: одним из самых актуальных оттенков лета стал Barbie pink. Его можно использовать как в однотонном покрытии, так и в дизайне, сочетая с контрастными цветами или другими оттенками розового.

Шалфей

Самый нежный среди трендовых - оттенок шалфея всегда смотрится благородно и точно украсит любой маникюр. Он, к слову, станет отличной альтернативой нюдовому покрытию, если вам захочется попробовать что-то новое, не переходя на яркие цвета и сложные дизайны. Попробуйте использовать шалфеевый оттенок самостоятельно или в сочетании с другими цветами. Особенно хорошо подойдут серый и лавандовый.

Теплый желтый

Пожалуй, ни одно лето не обходится без желтого цвета в списке маникюрных трендов. В этом сезоне оттенок обязательно должен быть теплым, будто в него добавили каплю оранжевого. Он, в отличие от холодных оттенков желтого, имеющих зеленый подтон, всегда смотрится очень аккуратно и идет всем. Такой "солнечный" оттенок особенно здорово будет смотреться в трендовых дизайнах маникюра, например, в цветном френче.

Небесно-голубой

Еще одна альтернатива нюдовому покрытию, которую вы вряд ли рассматривали, - небесно-голубой. Этот благородный оттенок легко впишется в любой образ и позволит вашему маникюру выглядеть "дорого". Если захотите сделать небесно-голубой частью дизайна, попробуйте комбинировать его с оттенками синего, фиолетового и серого.

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