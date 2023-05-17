Самый модный маникюр для тех, кому трудно определиться

Выбор маникюра - всегда задача не из легких. Особенно, если нюду вы предпочитаете яркие дизайны. Если выбор покрытия каждый раз превращается для вас в настоящую муку, вам наверняка придется по вкусу этот тренд - теперь можно выбрать отдельный дизайн для каждого ногтя. Рассказываем о самых модных способах это сделать.

Не сложно догадаться, что вариаций у такого маникюра существует великое множество. Самый простой вариант - это цветной френч. Просто выберете 10 оттенков, которые хорошо сочетаются между собой (можно остановиться на пяти и повторить их на обеих руках). Такой маникюр выйдет достаточно сдержанным, но при этом - эффектным. Очень популярен на просторах сети более ярких вариант такого френча: здесь основная часть ногтя покрывается ярким лаком, а кончик - другим, контрастным. Получается классический дизайн в очень ярком исполнении.

Самый сложный и одновременно эффектный вариант - рисунки. Разумеется, на каждом ногте разные. Их можно просто выбрать из актуальных трендов, а можно придумать концепцию, которой они будут объединены. Например, нарисовать на каждом ногте традиционно летние атрибуты - солнце, цветы, мороженное. Впрочем, чтобы такой маникюр смотрелся гармонично, в нем необходимо правильно сочетать цвета. В остальном - все ограниченно лишь вашей фантазией. Ну а если придумать свой дизайн у вас пока не выходит, вдохновение наверняка найдется в галерее ниже. Там вас ждут 12 идей самого модного маникюра с разным дизайном.

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