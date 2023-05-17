Исчерпывающий гид по здоровому и красивому загару

Овреде ультрафиолетового излучения и необходимости круглый год пользоваться санскрином известно хорошо. Однако вы наверняка замечали, что загар по-разному ложится в зависимости от тона кожи, локации и даже окружающих предметов. Почему так происходит и какое солнцезащитное средство необходимо в каждой ситуации? Вместе с d'Alba отвечаем на самые важные вопросы о загаре и подбираем продукты, которые помогут насладиться теплым сезоном и сохранить здоровье кожи.

Какие бывают ультрафиолетовые лучи и как они воздействуют на организм?

​​​​​​​Ультрафиолетовые лучи, то есть излучение за фиолетовым концом спектра, имеют короткую длину волны (от 100 до 400 нанометров), неразличимую для человеческого глаза. Наименьшая - у ультрафиолетовых лучей UVS, которые практически не достигают поверхности Земли, так как поглощаются атмосферой. Затем идут лучи UVB (280-315 нм) и UVA (315-400 нм), уже способные пробраться через слой озона. Влияют на кожу они по-разному, но "работают" всегда вместе.

UVA-излучение доходит до Земли круглый год. Хотя мы его ощущаем, оно глубоко проникает в дерму, приводит к фотостарению, так как ускоряет синтез свободных радикалов; является причиной аллергии и пигментации. Другими словами, UVA-лучи играют вдолгую: они не вызывают ожога, но при длительном воздействии на кожу без нужной защиты приводят к мутации клеток и злокачественным образованиям.

А вот лучи UVB вы почувствуете быстро. Они составляют всего 5-10% от доходящего до нас ультрафиолета, но имеют бóльший запас энергии. Благодаря им мы загораем и, конечно, часто обгораем. UVB-лучи стимулируют выработку меланоцитов в верхнем слое кожи, эпидермисе, а UVA окисляют их, "окрашивая" в более темный цвет. Темный пигмент рассеивает вредные лучи, защищая таким образом клетки вокруг.

Критически важно, чтобы санскрин защищал от обоих видов излучения. В идеале на этикетке должен быть указан и HEV-фильтр, то есть фильтр от видимого света гаджетов, от которого в организме не предусмотрено естественного барьера. Таким универсальным средством может стать крем d'Alba Waterfull Essence Sun Cream с высоким фактором защиты SPF 50+ PA++++. Легкая эссенция не похожа на привычные солнцезащитные кремы: ультралегкая текстура легко впитывается, не оставляя ощущения плотной "маски", но при этом надолго удерживает влагу в глубоких слоях эпидермиса - благодарим за это "умный" ингредиент Aquaxyl.

Почему загар на даче отличается от загара на море? Что еще влияет на него?

Что касается интенсивности загара, то ВОЗ отмечает минимум 6 естественных причин, почему УФ-лучи способны по-разному влиять на кожу. Главная из них - высота солнца над горизонтом, поэтому в летний полдень находиться на улице особенно опасно для здоровья. Важно помнить об отражающих поверхностях. В воде сгореть легче, чем оставаясь на пляже, так как морские волны отражают до 25 % лучей (для сравнения: песок - 15 %, а снег - все 80 %). Другой неочевидный на первый взгляд фактор - высота над уровнем моря. С каждой тысячей метров уровень УФ-излучения возрастает на 10-12% из-за того, что на большой высоте разряженная атмосфера легче пропускает ультрафиолет.

А вот оттенок будет зависеть от естественного тона кожи и вашего графика приема солнечных ванн. На море мы получаем ударную дозу излучения, и в эпидермисе разом вырабатывается много меланина. В городе или на даче кожа приобретает не золотистый, а чуть сероватый оттенок. Это связано с тем, что загораем мы не подолгу, но регулярно и в течение длительного времени, позволяя организму адаптироваться и уплотнить роговой слой.

Нужны ли разные санскрины для города и отпуска?

Как мы уже выяснили, даже в городе солнце может быть таким же интенсивным, как и на побережье. Главное - иметь под рукой средство защиты с максимальным фильтром от всех видов излучения. Отличаться продукты могут форматом: на пляж удобно брать крем, а в городе носить с собой более компактные стики или даже кушоны. Оба формата - обязательно с максимальным уровнем защиты от излучения - можно найти в коллекциях d'Alba. Останется лишь определиться с предпочтениями. Кушон для осветления тона Waterfull Tone-Up Sun Cushion SPF 50+ PA++++ имеет в составе 78 % увлажняющей эссенции, которая дает сияющий эффект. Тем, кто предпочитает блеску полуматовый финиш, - стик Air Fit Fresh Sun Stick SPF 50+ PA++++ с питательным экстрактом белого трюфеля.

Хорошей идеей будет использовать санскрин в качестве основы под макияж. Крем Tone-Up Sun Cream SPF 50+ PA++++ из линейки Waterfull имеет легкую текстуру без липкого финиша. Помимо защитных и антиоксидантных свойств он обладает осветляющим эффектом и выравнивает тон кожи за счет освежающего розового оттенка. Одним словом: то самое мультифункциональное средство, которое ищут все адепты бьюти-минимализма.

Почему на солнце можно "подсесть"?

Гарвардская медицинская школа еще в 2014 году опубликовала статью, в которой приравняла чрезмерную любовь к загару к зависимости от опиатов. Звучит тревожно, не так ли? Исследователи, проводившие эксперименты, выяснили, что постоянное воздействие ультрафиолета на организм повышает уровень циркулирующего бета-эндорфина, а при его блокировке проявляется так называемый синдром отмены. Похожий симптом, согласно другим научным работам, вызывал у любителей позагорать прием опиоидного блокатора - вещества-антидота опиоидов. Хотя наблюдения и опыты проходили в лабораторных условиях, их выводы еще раз напоминают: главное в загаре - не переусердствовать.

Как красиво загореть обладательницам очень бледной кожи?

Особо чувствительную к ультрафиолету кожу недостаточно обеспечить высоким UV-фильтром и регулярно его обновлять. Если вы знаете, что склонны к быстрым солнечным ожогам, стоит заранее готовиться к жаркому сезону. Ровно лечь загару поможет витамин А, влияющий на пигментацию кожи. Вместе с витаминами С и Е он составляет группу мощных антиоксидантов, способных защитить нас от воздействия свободных радикалов (помним, что их сильно активизируют UVA-лучи). Искать их можно не только в свежих сезонных продуктах и БАДах, но и непосредственно в санскринах. Идеальная комбинация обнаружена в кушоне Waterfull Fresh Sun Cushion с максимальным уровнем защиты SPF 50+ PA++++. В его составе - витамин Е, гиалуроновая кислота, а также успокаивающие кожу экстракты чайного дерева и центеллы азиатской.

Вооружившись научными исследованиями и знанием всех важных аббревиатур на бьюти-этикетках, не забудьте о главном - получить удовольствие от теплого сезона. Чтобы сделать это было проще, мы заранее выбрали проверенные санскрины для любого летнего сценария.

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