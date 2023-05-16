«Атласный» маникюр — любимый дизайн минималистов - ФОТО

Иногда может показаться, что в дизайне маникюра все давно уже придумано. И если поклонники яркого маникюра еще могут экспериментировать с 3D-дизайном, пирсингами и прочими необычными украшениями, любителям минимализма будто не остается ничего кроме палитры нюдовых лаков и пресловутого френча. Но это совсем не так. Среди заметных трендов в минималистичном маникюре в последний месяц выделилась интересная новинка - "атласное" покрытие. Рассказываем, что это такое и как его сделать.

Как не сложно догадаться из названия, маникюр должен имитировать деликатный блеск атласной ткани. Разумеется, в самых классических оттенках, вроде кремового, молочного, бежевого и нежно-розового. Одновременно простой и роскошный этот маникюр станет отличным дополнением к "дорогому" образу. Для его выполнения можно использовать лак с мелким шиммером или нанести мерцающую перламутровую втирку поверх обычного лака.

"Атласный" маникюр здорово смотрится в однотонном покрытии: дизайн получается сдержанным, но при этом очень эффектным. Форма ногтей может быть любая: "миндаль" визуально удлинит пальцы и сделает руки более утонченными, а "квадрат" - избавит от всех неудобств, связанных с длинными ногтями. Попробуйте сочетать сразу несколько "атласных" оттенков в маникюре или добавьте небольшой и очень аккуратный дизайн. Больше идей ищите в галерее ниже.

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