Этот модный летний макияж подойдет для любого цвета глаз

Влетнее время количество макияжа как правило хочется сократить. В жару косметика заметно теряет свою стойкость, а макияж - привлекательность, да и ходить под палящим солнцем с плотным слоем тона на лице не очень приятно. Оптимальный вариант на каждый день - обходиться только SPF, однако иногда хочется внести разнообразие в бьюти-образ и все-таки накраситься. Акцент в летнем макияже советуем сделать на глаза - он с большей вероятностью сохранится весь день и не помешает вам регулярно обновлять защиту от солнца. И несмотря на то, что летом мы привыкли носить яркие оттенки, в этом сезоне предлагаем присмотреться к менее очевидному цвету - к белому.

Своей популярностью прямо сейчас белые тени во многом обязаны гостьям Met Gala, прошедшего в начале мая. Главным бьюти-трендом вечера неожиданно стали 60-е, среди знаковых элементов которых не только начесы и банты, но и светлые, в том числе белые, тени. Удивительным образом этот оттенок подошел всем гостьям: Рианна выбрала матовые белоснежные тени и дополнила их только несколькими слоями черной туши, а выбор Джиджи Хадид пал на мерцающие тени с крупным глиттером, которые гармонично смотрелись с длинными графичными стрелками.

Вы легко можете повторить любой из понравившихся бьюти-образов звезд или придумать свой собственный. Белый цвет подходит действительно каждому оттенку глаз, подчеркивая их глубину и яркость. В целом, оттенок достаточно эффектно смотрится и самостоятельно, однако к нему всегда можно добавить подводку (черную или цветную), яркие румяна или помаду - здесь все зависит лишь от вашей фантазии.

thesymbol.ru