Самые модные стрижки для волос средней длины лето-2023

Шэг

Название стрижки (от английского shaggy - "лохматый") говорит само за себя. Нарочито небрежная, с каскадными прядями и рваными кончиками - шэг позволяет создать модный "беспорядок" на олове. Чем шэг отличается от маллета - длиной боковых прядей: несмотря на разницу в длине слоев, по форме она все еще напоминает удлиненный боб, просто с более очерченными прядями. Укладывать шэг стоит при помощи текстурирующего средства: можно слегка подкрутить концы, а можно просто высушить феном.

Midi Flick

Как правило, стрижка выполняется на волосах чуть ниже плеч, но не ниже лопаток, однако если ваши волосы короче, вы тоже с легкостью можете ее сделать. Midi Flick - одна из разновидностей каскада, в котором слои разной длины мягко обрамляют лицо и расходятся по всей длине волос. Эта стрижка чем-то напоминает вирусную стрижку "осьминог", но при этом переходы длины у нее гораздо мягче, что создает эффект французской небрежности. Стрижка абсолютно универсальна и подойдет обладательницам как прямых, так и волнистых волос. В первом случае она добавит легкости и текстуры, а во втором поможет добиться более объемных очерченных локонов.

Стрижка-бабочка

Принцип "стрижки-бабочки" максимально прост. Вне зависимости от того, какой исходной длины ваши волосы, такая стрижка полностью ее сохранит. "Бабочка" чем-то похожа на каскад, вот только слои стрижки куда более резкие. Если волосы изначально длинные, то самый верхний слой заканчивается на уровне подбородка, следующий - на середине плеча. Переходы должны быть резкими и заметными. "Стрижка-бабочка" подойдет любому типу волос: особенно густым и тяжелым она придаст легкости, а тонким - объема.

Каскад с челкой

В стрижке каскад чередуется пряди разной длины - от коротких волос на макушке идут плавные переходы по длине. Ее главный плюс - способность придавать объем даже самым тонким волосам. Каскад подходит не только для прямых, но и для волнистых и кудрявых волос: стрижка сделает их еще более объемными, а завитки благодаря разной длине будут смотреться эффектнее. Дополнить его стоит объемной челкой с такими же заметными "слоями".

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