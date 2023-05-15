Дизайн ногтей квадрат 2023: 10 летних идей

Идеальный маникюр - это не только красивый дизайн, но и правильно подобранная форма ногтей. Даже если дизайн вы выбирали из списка самых актуальных трендов, результат может разочаровать, если форма будет неподходящей. Одной из самых популярных форм по-прежнему остается квадрат: он аккуратно смотрится, подходит всем, но при этом дает простор для экспериментов. Рассказываем, какой актуальный маникюр лучше всего подходит для ногтей "квадрат".

Всем поклонникам нюда советуем присмотреться к актуальному дизайну bubble gloss. Издалека на ногтях едва ли можно будет различить покрытие, а если присмотреться - они будут красиво, но деликатно переливаться. Впрочем, обычное нюдовое покрытие тоже никто не отменял, правда этим летом мастера маникюра рекомендуют носить его в миксе с очень ярким дизайном. Как? Здесь все довольно просто: вам просто нужно покрыть ногти на одной руке максимально натуральным оттенком, а на вторую - нанести любой яркий дизайн, который придется вам по вкусу. Да, на первый взгляд это покажется странным, но самый модный маникюр сезона выглядит именно так.

Поскольку на носу лето, мы все же советуем отставить нюд до лучших времен и поэкспериментировать с цветом. Можно сделать однотонное покрытие в ярком оттенке, можно добавить незамысловатый дизайн в виде точек, полосок или разводов цвета. Не теряет своей актуальности и цветной френч - на квадратных ногтях он будет смотреться ничуть не хуже, чем на форме "миндаль". Если хочется чего-то совсем летнего, нарисуйте на ногтях милые картинки - смайлики, сердечки и цветочки. Одним словом - ни в чем себе не отказывайте. А больше вдохновения для маникюра для формы ногтей квадрат ищите в галерее ниже.

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