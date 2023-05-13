Как заставить парфюм звучать на тебе весь день: запоминай секретные точки

Хочешь, чтобы любимые духи сохраняли свежесть и насыщенность с утра до самого вечера? Конечно, ты можешь всегда кинуть себе в сумочку миниатюру любимого парфюма и обновлять его в течение дня. Но к чему постоянно носить с собой лишний флакон, если есть вариант гораздо проще!

Сразу оговоримся: ни при каком варианте нанесения парфюма на кожу он не останется с тобой надолго. Лайфхаки из интернета вроде смазывания определенных точек кремом и вазелином, увы, не работают. Однако если ты распылишь ароматную дымку по волосам и на одежду, парфюм приобретет самое лучшее и долгое звучание.

Если ты вдруг боишься высушить волосы спиртом, содержащимся в духах, то распыли их сначала на расческу, а потом пройдись ей по волосам. Аналогичного эффекта ты добьешься, если нанесешь парфюм на расстоянии 30 сантиметров от волос: тогда на них осядут уже только ароматические молекулы.

Ткань, как и волосы, прекрасно держит и сохраняет аромат. Не хочешь посадить пятен на одежде? Тогда наноси парфюм на внутреннюю сторону вещей - например, на подклад пиджака или внутреннюю сторону воротничка.

Еще один аргумент в пользу нанесения аромата не на кожу, а на волосы и одежду состоит в том, что с этих точек он точно будет звучать, как его изначально задумал парфюмер. При распределении аромата на теле возможны неожиданности, ведь кожа каждого из нас источает свой запах, который может породить неприятные ноты при смешении с парфюмом.

thevoicemag.ru