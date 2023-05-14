Косметолог назвала способы выровнять кожу после прыщей

Для борьбы с постакне нужно использовать средства с кислотами и другими активными ингредиентами, призвала косметолог, дерматолог Валерия Моисеева. В беседе с "Лентой.ру" врач назвала эффективные способы выровнять кожу, а также сделать ее здоровой и красивой.

После избавления от акне необходимо устранить его последствия, говорит косметолог. К ним относятся застойные пятна от воспалений, пигментация, расширенные поры, купероз, рубцы. С последствиями прыщей сложно справиться, если кожа обезвожена и пересушена агрессивным лечением.

С постакне нужно бороться комплексно: делать косметологические процедуры и использовать эффективный домашний уход, который часто недооценивают, продолжила собеседница Lenta.ru. Она добавила, чтобы избавиться от самой серьезной формы постакне - рубцов - необходимо провести курс лазерных шлифовок и биоревитализации (инъекции с гиалуроновой кислотой и коллагеном), передает Day.Az.

В состав эффективных средств для домашнего ухода за больной кожей должны входить кислоты, пояснила Моисеева. Можно ежедневно использовать два-три средства: тоник, сыворотку, крем, пилинг или гель для глубокого очищения. Если появляется раздражение, необходимо прерваться на пару дней, чтобы кожа отдохнула и восстановилась.

В состав эффективных средств для домашнего ухода за больной кожей должны входить кислоты, пояснила Моисеева. Можно ежедневно использовать два-три средства: тоник, сыворотку, крем, пилинг или гель для глубокого очищения. Если появляется раздражение, необходимо прерваться на пару дней, чтобы кожа отдохнула и восстановилась.

Входящий в состав многих косметических средств ниацинамид обладает регенерирующим, противовоспалительным действием, отметила косметолог. Его можно использовать в комплексном уходе при постакне, сочетая со средствами с кислотами или ретиноидами, но в разное время дня или в разные дни в зависимости от реакции кожи.

Моисеева добавила, что во время лечения постакне следует использовать средства с SPF-защитой.