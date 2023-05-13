13 мая 2023

13 мая 2023 09:18

Тест: как оценить, насколько твои волосы слабые и тонкие — и подобрать правильный уход за ними

Будем честны: редкая женщина довольна состоянием своих волос. Всё сводится к известному стереотипу: если волосы кудрявые, их нужно выпрямить, а если прямые - завить. То же относится и к их объему. Слишком густые волосы кажутся неудобными для укладки - а предельно тонкими свои локоны считает каждая вторая.  

В первую очередь волосы кажутся недостаточно объемными и сильными из-за неправильно подобранного ухода. Перед тем, как купить шампунь для тонких волос или несмывашку для эффекта уплотнения, лучше оценить, действительно ли твоя шевелюра нуждается в подобных средствах - или же ей нужно что-то нейтральное.  

Определить реальную густоту своих волос крайне просто. Для этого нужно завязать хвост и обхватить сантиметровой лентой объем чуть ниже резинки. А затем сравнить свой результат со средними значениями. 

Если объем хвоста меньше 5 сантиметров в обхвате, у тебя действительно тонкие и негустые волосы. Можно применять весь арсенал средств для их уплотнения! 

Хвост с объемом 6-8 сантиметров говорит о средней густоте волос. При желании можно поработать над улучшением качества локонов, но без фанатизма: иначе волосы потеряют объем и будут казаться безжизненными

Хвостом с объемом больше 9 сантиметров могут похвастаться обладательницы по-настоящему густых волос. Таким локонам не нужен дополнительный объем. Главное - продолжать заботиться об их здоровье и предотвращать излишнее выпадение

thevoicemag.ru


Просмотров: 125

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 952
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 6 059
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 7 630
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева