Тест: как оценить, насколько твои волосы слабые и тонкие — и подобрать правильный уход за ними

Будем честны: редкая женщина довольна состоянием своих волос. Всё сводится к известному стереотипу: если волосы кудрявые, их нужно выпрямить, а если прямые - завить. То же относится и к их объему. Слишком густые волосы кажутся неудобными для укладки - а предельно тонкими свои локоны считает каждая вторая.

В первую очередь волосы кажутся недостаточно объемными и сильными из-за неправильно подобранного ухода. Перед тем, как купить шампунь для тонких волос или несмывашку для эффекта уплотнения, лучше оценить, действительно ли твоя шевелюра нуждается в подобных средствах - или же ей нужно что-то нейтральное.

Определить реальную густоту своих волос крайне просто. Для этого нужно завязать хвост и обхватить сантиметровой лентой объем чуть ниже резинки. А затем сравнить свой результат со средними значениями.

Если объем хвоста меньше 5 сантиметров в обхвате, у тебя действительно тонкие и негустые волосы. Можно применять весь арсенал средств для их уплотнения!

Хвост с объемом 6-8 сантиметров говорит о средней густоте волос. При желании можно поработать над улучшением качества локонов, но без фанатизма: иначе волосы потеряют объем и будут казаться безжизненными

Хвостом с объемом больше 9 сантиметров могут похвастаться обладательницы по-настоящему густых волос. Таким локонам не нужен дополнительный объем. Главное - продолжать заботиться об их здоровье и предотвращать излишнее выпадение

thevoicemag.ru